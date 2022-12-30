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導護老師住院5周被要求自費3周 健保署：有待商榷進行了解

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
全國教育產業總工會理事長林碩杰（右二）、全教產政策部主任吳南嬿（左一）、台中市教育產業工會理事長卓奕宏（左二）等人表示，政府應明確規畫退撫基金撥補計畫與盡早撥補，同時提高其收益率，並負起支付保證責任。記者潘俊宏／攝影
全國教育產業總工會理事長林碩杰（右二）、全教產政策部主任吳南嬿（左一）、台中市教育產業工會理事長卓奕宏（左二）等人表示，政府應明確規畫退撫基金撥補計畫與盡早撥補，同時提高其收益率，並負起支付保證責任。記者潘俊宏／攝影

高雄市鳳翔國中梁姓教師導護執勤遭車撞已滿一年，日前確定終生失能、不能從事任何工作。全國教育產業總工會今舉行記者會，高呼：「老師遠離路口，回歸教室。」並呼籲修正「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，將導護工作列為特殊職務，至少可由學校幫忙投保意外險。但令梁師家屬氣憤的是，今年10月起醫院迫於健保署壓力，於病患住院5周內，要求家屬需自費3周。健保署表示，醫院以病患病情穩定為由，收取自費醫療費用的合適性有待商榷，為保障病患就醫權益將會積極了解。

全國教育產業總工會理事長林碩杰說，梁姓教師去年執勤導護時遭撞，日前已確定終身失能，而「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」定位奇特，其中第九條規定「辦法施行後，各機關學校不得再為人員投保額外保險。」造成學校無法為導護老師投保意外險；更奇特的是，教育部幫教師投保了「校園公共意外責任險」卻無法在該案中理賠。

但令梁師家屬氣憤的是，今年10月起醫院迫於健保署壓力，於病患住院5周內要求家屬需自費3周，但同樣因公受傷於802住院的秦姓特戰士兵，卻是住院4年均不用自費，梁師同樣因公受傷卻要自費，讓家屬感嘆教師待遇真不如軍人。

有關家屬5周內需自費3周一事，健保署高屏業務組長林淑華說，對於醫院以病患病情穩定為由，收取自費醫療費用，健保署尊重醫療專業判斷，但患者住院期間收取自費的合適性有待商榷，健保署為保障病患就醫權益，將於下周調閱患者相關住院病歷等資料積極了解，若醫院違反本健保住院相關規定，將以健保相關法規論處。

經健保署高屏業務組洽醫院表示，梁女士自去年12月1日受傷，皆以健保身分於國軍高雄總醫院住院治療，截至今年10月病情已趨穩定，經主治醫師多次評估，應可出院療養或轉安置機構長期照護，並通知保險對象及家屬，家屬表示，願意以自費方式持續住院，並簽署自費同意書，時間為今年10月15日至11月3日。但目前梁女士於11月4日因病情改變，迄今皆以健保身分住院持續治療。

健保 患者 全國教育產業總工會

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