虛擬貨幣交易事件頻傳 吳欣盈籲金融素養納入義務教育

上個月發生虛擬資產交易所FTX破產事件，民眾黨團今舉辦記者會，除呼籲建立制度納管，也主張金融素養教育向下扎根，將金融素養課程列入高中必修課。

民眾黨立委吳欣盈表示，上個月發生的FTX事件受害者幾乎都是年輕人或小資族，受害人數約30萬人，牽涉金額至少新台幣150億元。今年1月到11月台灣29歲以下詐騙受害人共1萬8千多人，佔所有年齡層比例將近40%，且根據2022年「台灣金融生活調查」顯示，年輕世代金融風險抵抗力比2年前退步，金融素養低落。

吳欣盈認為，教育部與金管會應該跨部會合作，從資產分配、風險管理投資角度，設計金融理財教育課程，目前金融素養只是在大學且非必修課，建議應將金融教育拉到高中，成為義務教育中的必修課程。

教育部國教署高中組副組長林琬琪、金管會綜合規劃處科長蔡少懷皆表示，目前已加強各項學生金融素養，並舉辦各類宣導金融知識的活動。金管會自98年起都有執行「金融知識普及教育」工作計畫，並和教育部合作推動校園金融基礎教育。