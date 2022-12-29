虛擬貨幣交易事件頻傳 吳欣盈籲金融素養納入義務教育
上個月發生虛擬資產交易所FTX破產事件，民眾黨團今舉辦記者會，除呼籲建立制度納管，也主張金融素養教育向下扎根，將金融素養課程列入高中必修課。
民眾黨立委吳欣盈表示，上個月發生的FTX事件受害者幾乎都是年輕人或小資族，受害人數約30萬人，牽涉金額至少新台幣150億元。今年1月到11月台灣29歲以下詐騙受害人共1萬8千多人，佔所有年齡層比例將近40%，且根據2022年「台灣金融生活調查」顯示，年輕世代金融風險抵抗力比2年前退步，金融素養低落。
吳欣盈認為，教育部與金管會應該跨部會合作，從資產分配、風險管理投資角度，設計金融理財教育課程，目前金融素養只是在大學且非必修課，建議應將金融教育拉到高中，成為義務教育中的必修課程。
教育部國教署高中組副組長林琬琪、金管會綜合規劃處科長蔡少懷皆表示，目前已加強各項學生金融素養，並舉辦各類宣導金融知識的活動。金管會自98年起都有執行「金融知識普及教育」工作計畫，並和教育部合作推動校園金融基礎教育。
立委張其祿表示，現在是虛擬貨幣的「制度空窗期」，處於三不管地帶，政府目前對虛擬貨幣管控的監管機關不明，相關問題陷在模糊地帶，政府應說清楚金管會、央行、數位部等單位，誰是主管機關？以及如何監管，並定義虛擬貨幣是否是為正式貨幣，盡速建立制度納管。立委陳琬惠呼籲數位部長唐鳳盡責，為台灣數位經濟發展做出實質貢獻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言