高雄13家公托中心聯合開幕 明年起增加432托育名額

因應行政院「0-6歲國家一起養」的鼓勵生育政策，高雄市政府積極加碼各項服務及措施，包含托育補助、月子到宅服務，以及廣設公托中心等，今天上午在楠梓後勁國小舉辦13處公托中心聯合開幕，橫跨12區，強調「托教一條龍」，2月入學可增收432托育名額。

高雄市政府在年底前設置公托中心已達49處，預計明年3月達53處；強調「托教一條龍」，今天13處聯合開幕的公托中心，有12家是運用學校既有空間改建，托嬰中心結合非營利幼兒園及小學，家長能在熟悉場域養大小孩、免於奔波，市府也優先保留10%公托名額給學區里民，將公托朝往社區化方向發展。

高市政府秘書長郭添貴表示，預計明年1月起招租的凱旋青樹社宅，也將規劃公托中心，並保留30％的收托名額給予社宅住戶，鼓勵社宅青年成家。

高市府強化對育兒家庭的支援，從懷孕、出生到養育，規劃各項政策，目前全市有30區皆已設置公托中心，原民山區則採結合育兒資源中心及保母托育的多元托育服務；托育補助今年10月市府再加碼準公托每名每月2000元、準公保母每名每月1200元；為加強保障孕婦交通安全，也提供計程車費用補助，在50家產檢醫療院所，能請領28趟次、總計5040元的交通乘車券。

今年市府調升教保人員薪資4600元，辦理後勁國小公托中心的高市婦幼培訓關懷協會理事長張文強說，薪資調漲後，相關人員確實更有意願從事教保服務，師生比維持1：4，確保托育品質；托育空間強調安全、開放、明亮，幼兒採分齡照顧，但整體空間開放貫通，老師能夠快速掌握幼兒情況。