私校退場校產將歸公 高教工會：政府處置存隱憂

教育部今天召開退審會，審議6所私校因停辦超過三年而未復辦或改辦教育、文化或社福事業而被依私校退場條例21條解散，六校校產將歸屬公有。高教工會認為，退場私校財產改由政府管理後，應遵循原先辦學的教育目的，若有教育事業單位需要使用，就該優先承租或是提供，政府進場後也不能隨便把土地轉賣，或去做非教育用途，只可惜現在沒有清晰的政策，也沒有完整的法規去處理校產歸公後的問題。

高教工會組織部主任林柏儀表示，私立學校停辦後，原本私校董事會的捐資目的無法存續，遺留巨額的辦學資產（土地、建物），需要由政府進場重新規畫，政府理論上應遵循原本的辦學目的，政府進場後也不能隨便把土地轉賣或去做非教育用途，若有教育事業單位需要使用，就該優先承租或是提供。

林柏儀認為，如果私校沒辦法繼續營運，政府進場後，「資產不是為了充公，而是變更管理者」。

林柏儀表示，儘管目前政府做的方向是正確的，但也要提醒，政府要重新成為監督管理使用退場私校的資產且要合乎目的，但目前對於如何使用退場私校的校產，並沒有清晰的政策，也沒有完整的法規，到底會怎麼使用，反而會成為未來的隱憂。

林柏儀也舉例，先前高雄國際工商提前退場，土地是高雄市政府所有，但高市府卻規畫未來要給建商建豪宅，「就有點恐怖」。他憂心，過去覺得政府應比財團更講究公共性，但搞不好政府為了自己的財政或是鞏固政商關係，因而隨意處置退場校產，政府公信力也將被打折。

林柏儀說，雖然台灣面臨少子女化，但普遍的大學生，仍時常抱怨宿舍不足、教室擁擠。他認為，退場私校的校產應被妥善規畫，重新回歸教育使用，比如讓有需要繼續辦學的公私立學校，能夠使用學校的土地與建物，讓學生有更大校園使用。