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同一董事會怎解？大同商職退場 大同技術學院也遭列專輔

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義大同商職已經停辦多年，教育部今「再次」解散董事會。圖／取自GOOGLE MAP
嘉義大同商職已經停辦多年，教育部今「再次」解散董事會。圖／取自GOOGLE MAP

教育部今天召開第9次私校退場審議會，將已停辦多年、未成功申請改辦、清算校產的六所私立學校，依照私校退場條例，「再次」解散董事會，名單之一的嘉義大同商職，校方人員表示，董事會還要開會討論，不方便透露。

據了解，大同高級商職2015年送走末代畢業生，是全市第1間停辦的高職，校舍目前有嘉義市總工會、嘉市社區心理衛生中心等進駐。

大同高職和旁的大同技術學院，今年也被列專案輔導學校，技術學院的王姓前校長說，兩校為相同董事會，對於教育部的決議，董事會依然要再開會討論。

教育部指出，盡管教育部已依照行政命令、循程序解散6所私校的董事會，至今卻未有任何1間學校完成解散董事會程序，且6校正循行政救濟管道，向行政院提請訴願，唯獨大同商職自行撤案。

教育部 大同技術學院 私校

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