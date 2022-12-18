聽新聞
test
0:00 / 0:00
同一董事會怎解？大同商職退場 大同技術學院也遭列專輔
教育部今天召開第9次私校退場審議會，將已停辦多年、未成功申請改辦、清算校產的六所私立學校，依照私校退場條例，「再次」解散董事會，名單之一的嘉義大同商職，校方人員表示，董事會還要開會討論，不方便透露。
據了解，大同高級商職2015年送走末代畢業生，是全市第1間停辦的高職，校舍目前有嘉義市總工會、嘉市社區心理衛生中心等進駐。
大同高職和旁的大同技術學院，今年也被列專案輔導學校，技術學院的王姓前校長說，兩校為相同董事會，對於教育部的決議，董事會依然要再開會討論。
教育部指出，盡管教育部已依照行政命令、循程序解散6所私校的董事會，至今卻未有任何1間學校完成解散董事會程序，且6校正循行政救濟管道，向行政院提請訴願，唯獨大同商職自行撤案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言