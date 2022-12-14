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中央推「班班吃石斑」 宜蘭師生今起陸續首次吃

聯合報／ 記者林佳彣／宜蘭即時報導
宜蘭縣101所學校的營養午餐今日起陸續供應石斑魚給孩子吃。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣101所學校的營養午餐今日起陸續供應石斑魚給孩子吃。記者林佳彣／攝影

中央推營養午餐班班吃石斑」政策，一學期規劃吃4次，多個縣市早已開始供應，然而漁獲調度關係，宜蘭縣101所學校、逾3萬名學生直至今日起，陸續第一次品嘗到國產石斑魚的滋味，縣長林姿妙也前往蘇澳鎮岳明國民中小學訪視，縣府也將努力向漁業署爭取，讓孩子學期結束前能再享用一餐。

宜蘭縣海洋及漁業發展所獲農委會補助，由縣府教育處攜手團膳業者、食材供應商規劃營養午餐菜單，今天供應清蒸石斑、西魯肉、青菜、虱目魚丸湯及水果，並邀集衛生局等相關單位驗收食材。

岳明國民中小學校長黃建榮表示，學校位緊鄰無尾港海邊，當地又有南方澳漁港，2018年起推動「好魚慢食」食魚教育，讓學生學吃魚的「眉角」，從魚刺少的尾部到多刺的腹部，循序漸進到會吃全魚，並了解自身與海洋的連結，「吃對魚」更是友善生態的正向循環。

縣長林姿妙說，縣府團隊努力爭取之下，101所學校、3萬多位學生終於吃到石斑魚，藉由海洋教育融入營養午餐，讓學童體驗食魚的美味、了解其營養價值，達到地產地銷的效益，縮短食物里程，同時希望中央落實政策，縣府會把關食材品質，讓孩子吃得安心又健康。

縣府教育處長王泓翔指出，依照中央規劃一學期會吃4次石斑魚，先前因漁獲調度關係，宜蘭學校今天才首次吃到，目前積極向農委會爭取，可望於1月份再安排第二次品嚐。另外，營養午餐會優先使用在地食材，不只讓孩子吃到新鮮美味的魚，也能照顧在地漁民的生計。

岳明國民中小學學生今天吃到石斑魚，直呼好吃。記者林佳彣／攝影
岳明國民中小學學生今天吃到石斑魚，直呼好吃。記者林佳彣／攝影
岳明國民中小學校緊鄰無尾港海邊，當地又有南方澳漁港，校方2018年起推動「好魚慢食」食魚教育。記者林佳彣／攝影
岳明國民中小學校緊鄰無尾港海邊，當地又有南方澳漁港，校方2018年起推動「好魚慢食」食魚教育。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右）今天到岳明國民中小學，親自為孩子打菜。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣長林姿妙（右）今天到岳明國民中小學，親自為孩子打菜。記者林佳彣／攝影
岳明國民中小學今天營養午餐為清蒸石斑、西魯肉、青菜、虱目魚丸湯及水果。記者林佳彣／攝影
岳明國民中小學今天營養午餐為清蒸石斑、西魯肉、青菜、虱目魚丸湯及水果。記者林佳彣／攝影

營養午餐 宜蘭 班班吃石斑

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