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校長暴走遭84%教師指不適任 台中教局：啟動外部調查

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中教師團體指校長不適任，列舉具體事蹟，要求教局應勇於任事。教育局則表示，啟動外部調查。圖／取自官網
台中教師團體指校長不適任，列舉具體事蹟，要求教局應勇於任事。教育局則表示，啟動外部調查。圖／取自官網

台中市教師團體指出，中市有國小校長決策無視法律，行政領導無視溝通，教學領導不尊重教師專業，且在公開場合咆哮教師，今年10月間中市教育局已知情，但到現在未出調查報告，也未處置，讓校園不安，質疑「難道有關係就沒關係？」

教育局強調依法行政，絕沒有所謂「有關係，就沒關係」袒護情事，在接獲陳情後立即派督學入校了解，這段時間陸續訪談部分教師、學校行政人員及家長等，發現三方對校長的說法和看法與陳情書不盡相同。已啟動外部協助，請優良校長進校協助，希望透過「師父」校長的經驗，協助領導溝通的爭議，再請專家學者入校調查。

台中教職業工會指出，這所學校多位教師反映，指這位校長在校務會議上羞辱意見相左的教師，拒絕議案討論；另不承認非任內通過的學校章則，情緒易失控大暴走；在行政會議上用擴音方式公布與教師的聯繫內容，不尊重且侵犯隱私；違法聘任代理教師兼任行政，傳出不當解雇守衛，罔顧勞動者權益。

學校教師會調查校長辦學績效，高達 84%認為不適任，僅有2%認為適任。教師團體指出，這位校長在前任學校已傳出不適任情事，教育局難道一無所知？教師職業工會呼籲教育局應勇於處理不適任校長。

教團指出，教育局10月間獲知訊息，表示由督學調查後再議。教師團體認為事隔近2個月，未見調查報告，也沒有進一步改善校務處置，「處理不適任校長，是行政主管機關無法規避的權責」。

教育局表示，據調查校長在校務推動想法立意良善，但領導溝通方式及情緒管理有檢討改進空間，校長承諾會檢討改善，並與校內同仁充分說明及溝通並凝聚共識。教育局指出，會持續請督學到該校督導學校校務運作及校長與教師溝通互動情形。

教育局 代理教師 情書

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