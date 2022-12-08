世新大學性別所盼續存 婦團、網紅連署支持

世新大學性別所驚傳將停招，由於世新大學性別所也是北部學校僅存的性別所，去留日前引起朝野立委關切。世新大學性別研究所反停招小組近日則對外界發起連署，盼各界聲援反對學校停招或整併性別所，並獲得台灣性別平等教育協會、社團法人高雄市女性權益促進會相關團體等連署支持。

本報日前報導，世新大學性別所教師表示，所方接獲校內行政單位通知最快擬於113學年關閉性別所，甚至已為所上擬定時間。由於國內大專校院僅三所大學設有性別所，世新大學更是北部唯一設有性別所的大學，去留也於立法院引起朝野立委關注，立委陳秀寶、賴品妤、范雲、王婉諭等均表態要求兼顧學術和政策發展，政府應思考大專校院資源補助和整體布局。

性別所師生近日也組成世新大學性別研究所反停招小組，並對外發起相關連署。反停招小組表示，性別所是國內近20年來婦女權益運動的推手，也是性平人才的搖籃，世新性別所不應成為歷史名詞；若性別所消失，將是整體高等教育的損失，更可能讓近年好不容易建立起的性別平等、消除性別歧視等進步價值開倒車。

反停招小組也提出相關數據，性別所近四年招生人數多在15人左右，其中三年均為滿招。反停招小組近日發起相關連署，已獲得網紅夫夫之道Fufuknows，以及性別團體台灣性別平等教育協會、台灣同志諮詢熱線協會、社團法人高雄市女性權益促進會和高師大性別所等單位支持。