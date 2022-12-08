快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

又是詐團虐死人！新社公墓棄屍案 9嫌深夜全遭檢方聲押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世新大學性別所盼續存 婦團、網紅連署支持

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
世新大學性別研究所反停招小組近日則對外界發起連署，盼各界聲援反對學校停招或整併性別所。報系資料照／記者胡經周攝影
世新大學性別研究所反停招小組近日則對外界發起連署，盼各界聲援反對學校停招或整併性別所。報系資料照／記者胡經周攝影

世新大學性別所驚傳將停招，由於世新大學性別所也是北部學校僅存的性別所，去留日前引起朝野立委關切。世新大學性別研究所反停招小組近日則對外界發起連署，盼各界聲援反對學校停招或整併性別所，並獲得台灣性別平等教育協會、社團法人高雄市女性權益促進會相關團體等連署支持。

本報日前報導，世新大學性別所教師表示，所方接獲校內行政單位通知最快擬於113學年關閉性別所，甚至已為所上擬定時間。由於國內大專校院僅三所大學設有性別所，世新大學更是北部唯一設有性別所的大學，去留也於立法院引起朝野立委關注，立委陳秀寶、賴品妤、范雲、王婉諭等均表態要求兼顧學術和政策發展，政府應思考大專校院資源補助和整體布局。

性別所師生近日也組成世新大學性別研究所反停招小組，並對外發起相關連署。反停招小組表示，性別所是國內近20年來婦女權益運動的推手，也是性平人才的搖籃，世新性別所不應成為歷史名詞；若性別所消失，將是整體高等教育的損失，更可能讓近年好不容易建立起的性別平等、消除性別歧視等進步價值開倒車。

反停招小組也提出相關數據，性別所近四年招生人數多在15人左右，其中三年均為滿招。反停招小組近日發起相關連署，已獲得網紅夫夫之道Fufuknows，以及性別團體台灣性別平等教育協會、台灣同志諮詢熱線協會、社團法人高雄市女性權益促進會和高師大性別所等單位支持。

世新大學 法人 高雄市 研究所 網紅

延伸閱讀

世新性別所去留引關注 反停招小組：教育部應監督學校

桃園「拉麵之亂」！張善政反嗆栽贓 鄭文燦曝打折後價格

徐定禎嗆學生罵執政黨怎麼不去中國 辣模女兒這樣說

選戰倒數 台教會：為了正義請拒絕侯友宜

相關新聞

校園禁抖音恐釀反效果？他提「1妙招」眾人讚：臉書就是這樣涼去的

隨著數位教育普及、生生有平板政策上路，校園是否禁止抖音（TikTok）或者管制抖音也掀起討論話題。對此，筆名「人渣文本」的學者周偉航提出看法，認為抖音恐怕會越禁越多人用，不如反其道而行讓「老人臭滲進去，這個軟體沒幾年就死透了」。

蘇貞昌核定第二期高等教育深耕 5年總經費970億

行政院長蘇貞昌今天表示，他已核定未來5年的「第二期高等教育深耕計畫」，總經費新台幣970億元，其中匡列325億元協助各技...

管中閔今演講憶2018遭各路人馬圍毆 「五權若合力我會被打死」

國立台灣大學校長管中閔將於明年一月卸任，今日（12/9）以「人生可以有不同的選擇」為題演講，談論學思歷程外，也表示當年當...

教部主導台首大董事會改組「門神回鍋」 師生質疑有詭

教育部核定台灣首府大學停招並改組董事會，公布新任董事校內推舉教職員代表僅三席，其餘六席教育部主導，傳出本屆董事爭議四起的...

私校推必選修輪流授課新制 教師憂被迫放棄專業課程

世新大學日前召開教務會議修正校內排課要點，其中一項規定「系院所必修和選修課程，宜安排不同專任教師輪流授課」。會上不少學系...

越南媽媽陳雪娥翻轉人生 不識中文蛻變語言教師

從不識中文字一路苦學至空中大學畢業，甚至還成為新竹縣竹東鎮員崠國小的新住民語言教學支援人員。17年前從越南遠嫁來台的陳雪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。