南投高關懷學生挑戰自我 冒狂風冰雨3天2夜攀登4座百岳

南投縣學生校外會帶領9名高關懷學生，以3天2夜攀登合歡東峰、北峰及主峰和石門山4座百岳，雖然一路面臨狂風、冰雨與低溫，學生互相加油打氣，踩著泥濘的山路與濕滑的岩石不放棄，一步步走上山頂，完成百岳挑戰，也更有勇氣克服困難，重新找回生活目標。

合歡群峰是最熱門的百岳健行路線之一，9名高關懷學生5日至7日，由教官和春暉志工陪同，依序攀登合歡東峰、石門山、北峰及主峰等4座百岳。

第一天攀登合歡山東峰及石門山天氣晴朗，但不到10度低溫與強風，讓平常很少戶外運動的學生又累又冷，尤其身體尚未適應高山環境，比起平地更容易氣喘吁吁，學生在志工的陪伴下，一路上彼此加油打氣，終於全員登頂。東峰和石門山絕佳視野，藍天白雲群峰環繞，讓學生驚嘆大自然之美。

第二天挑戰合歡北峰天氣轉為濕冷，北峰山勢更為陡峭，從登山口就狂風不斷，濕冷冰雨迎面而來，體感溫度驟降到0度，讓學生感覺更吃力，尤其腳下的岩石遇雨相當濕滑，一不小心就可能滑倒，志工和教官除了鼓勵加油外，也考量學生體能狀況，最後有6名學生完成登頂任，站在海拔3422公尺北峰三角點，學生除了疲累，更是滿心感動與喜悅。

第三天的合歡主峰攀登，路況和天候都相當不錯，雖然氣溫仍只有8度，但經過兩天的考驗，學生士氣高昂，踩著堅定的步伐，全員順利登頂。教育部南投聯絡處軍訓督導鄭坤鑫在主峰頂逐一頒發登頂證書給學生，肯定他們挑戰自己，走完3天2夜的百岳挑戰。