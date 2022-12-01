推雙語國家卻有多大學棄守學測英文 潘文忠：會再溝通

本報日前報導，明年將再增104個大學校系不採計學測英文，其中不乏參與教育部大專雙語化學習計畫的老牌私校，甚至是國際貿易、國際企業相關科系。多名立委今天指出，政府把雙語當作政策，卻有多校個人申請不採計學測英文，質疑是在跟教育部唱反調，但也有學校過度要求推雙語，中文課用英語上，反而揠苗助長、搞錯重點。

教育部長潘文忠說，會再跟學校溝通，但推動雙語不是要所有學生把英語當第二外語，而是希望學生多接觸，但確實也有部分縣市、學校推動過頭，也要正式要求「不要走偏了」。

大學甄選入學委員會日前公告112學年大學繁星推薦暨申請入校系參採學測科目。經查甄選會資訊，111學年申請入學有1120個校系參採學測國文，112年則少了31系，不乏頂大二類組理工學系；今年1257系採計英文，明年則大減104個，有1153系採計。如東海電機工程明年僅採國文、數Ａ，逢甲環境工程採國文、數A、自然，文化國際貿易、法律系僅採國文、社會。

立法院教育及文化委員會今天審查行政院函請審議「國民教育法修正草案」案，並進行詢答。立委萬美玲表示，大學各校系個人申請參採科目越來越少，甚至捨棄國文、英文，憂心大學生的基本學力有限。另一方面，教育部一手在推高等教育雙語化，卻有越來越多校系棄守英文。

潘文忠表示，大學個人申請科目「五選四」已是基礎，各校參採學測科目，也僅是入學成績的一部分。他強調，大學招生是以「多資料參採、重視學習歷程」為原則，就是希望學生不要偏廢，也符合甄選入學的精神，希望看到學生整體的表現與準備狀況。

針對英文科部分，潘文忠也說，經高教司統計，原來有採計英文的科系佔約87%，今年略降至84%，「會再跟大學科系討論」。他強調，語文本來就是基礎，不管中文或英文，教育部一向重視兩者，對於學校的調整作為，教育部也會再來研議。

立委游毓蘭則在質詢開頭唸了一段英文文章，語畢也詢問「潘博士」是否聽懂。不過潘文忠卻尷尬回「不是很了解」。游毓蘭接著說，政府把雙語當作政策，現在卻有多所大學校系個人申請不採計學測英文，到底出了什麼問題。

潘文忠表示，推動雙語政策，適用於提升學生英語能力，希望能學生未來有更多使用英語的機會，尤其台灣高教未來將面對各領域的國際競爭，因此也在大學端設有標竿學院，或是重點培育學院，但不是要把所有學生把英語當第二外語

游毓蘭也提到，現在不僅大學，就連國中小老師都被要求英文上課，先前花蓮縣教甄的英語佔分比專業科目還重。她表示，有國中數學老師向她反映，學校要求用英文授課，現在他每天五點起床寫教案。游毓蘭問，「這是不是走火入魔？」，更憂心雙語國家變成在折磨國中小老師，師資配套也沒到位。

潘文忠表示，有關先前花蓮教甄，教育部已經正式要求「不要走偏了」，他也提到部分大學中文系卻是用英文授課，「這就是偏執的執行」。他強調，雙語政策是要讓學生多接觸語文環境，但執行政策不是全國學校齊步走，也要視各校條件、師資狀態來穩健推動。