技藝競賽中餐烹飪學科誤用去年考題 教部將組專案小組

全國高中技藝競賽開跑將近一個月，卻爆出今年商業類中餐烹飪職種的「學科」考試，誤用到去年題目，整份考題50道選擇題，僅年份與去年不同。教育部長潘文忠今天證實此行政疏失，他表示，國教署將組成專案小組了解細節，但經評估仍能以今年學科成績來做計算，「是最佳適切的選擇」。

立法院教育及文化委員會今天審查行政院函請審議「國民教育法修正草案」案，並進行詢答。潘文忠會前接受媒體聯訪時，談及技藝競賽學科題目疏失。

潘文忠表示，今年全國高中技藝競賽商業類由新北市教育局承辦，並委請三重商工來執行，就他所了解，這次中餐烹飪職種的題目，誤用到去年題目，新北市府很快組成應變小組研議，評估這樣的題目確實「誤用了」，但經評估還是會使用該版學科測驗成績，「是最佳適切選擇」。

潘文忠說，教育部尊重承辦單位應變小組的討論，但誤用去年題目，確實該行政檢討，儘管各類別職種競賽已陸續辦理完成，這部分會請國教署組成專案小組了解細節，並擬出未來因應方案，避免再次出現疏失。