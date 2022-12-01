快訊

扯！約前議員到國防部政戰局大廳簽約買土地 詐騙得手200萬元

C羅傳將轉戰沙國聯賽「年薪63億台幣」！網驚呼：真的挖到石油

獨／鄭文燦爭黨魁密集運作 28日找英系、林佳龍爭支持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

技藝競賽中餐烹飪學科誤用去年考題 教部將組專案小組

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今天證實商業類中餐烹飪職種的「學科」考試，誤用到去年題目，國教署將組成專案小組了解細節，但經評估仍能以今年學科成績來做計算，「是最佳適切的選擇」。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠今天證實商業類中餐烹飪職種的「學科」考試，誤用到去年題目，國教署將組成專案小組了解細節，但經評估仍能以今年學科成績來做計算，「是最佳適切的選擇」。記者趙宥寧／攝影

全國高中技藝競賽開跑將近一個月，卻爆出今年商業類中餐烹飪職種的「學科」考試，誤用到去年題目，整份考題50道選擇題，僅年份與去年不同。教育部長潘文忠今天證實此行政疏失，他表示，國教署將組成專案小組了解細節，但經評估仍能以今年學科成績來做計算，「是最佳適切的選擇」。

立法院教育及文化委員會今天審查行政院函請審議「國民教育法修正草案」案，並進行詢答。潘文忠會前接受媒體聯訪時，談及技藝競賽學科題目疏失。

潘文忠表示，今年全國高中技藝競賽商業類由新北市教育局承辦，並委請三重商工來執行，就他所了解，這次中餐烹飪職種的題目，誤用到去年題目，新北市府很快組成應變小組研議，評估這樣的題目確實「誤用了」，但經評估還是會使用該版學科測驗成績，「是最佳適切選擇」。

潘文忠說，教育部尊重承辦單位應變小組的討論，但誤用去年題目，確實該行政檢討，儘管各類別職種競賽已陸續辦理完成，這部分會請國教署組成專案小組了解細節，並擬出未來因應方案，避免再次出現疏失。

潘文忠

延伸閱讀

北教大音樂系不採學檔改獨招 潘文忠提一原則恐撤許可

影／外傳教育部長將換人做 潘文忠：在位每天都會努力

影／校園口罩令有望鬆綁 潘文忠：教室內外區隔、12月1日起跟進新制

投票日私校排課 潘文忠：恐有法律責任

相關新聞

影／教部敗訴！國語日報是政府捐助法人 潘文忠回應了

教育部先前認定國語日報社屬政府捐助的財團法人，國語日報社不服提行政訴訟，一審判決撤銷原訴願處分，教育部再提起上訴，昨二審...

技藝競賽中餐烹飪學科誤用去年考題 教部將組專案小組

全國高中技藝競賽開跑將近一個月，卻爆出今年商業類中餐烹飪職種的「學科」考試，誤用到去年題目，整份考題50道選擇題，僅年份...

校長夫妻檔同月同日生 結緣始自一支小雨傘

校長夫妻檔不稀奇，高雄市教育界有對「同月同日生」的校長夫妻檔，鳥松國中校長張振義與蚵寮國中校長李娟娟，生日都是11月19...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

處女膜等301涉性平詞條 教育部辭典審議調整

教育部的線上辭典因編修年代較早，許多詞條被批評不合時宜。國家教育研究院建立常態編修機制，近日公布「處女膜」等301條涉及...

國中生不小心踩到同學眼鏡被K爆頭 教育局介入處理

高雄一名國中生28日晚間在學校司令台附近疑不慎踩到同學眼鏡，被推倒在地並被打到頭破血流，送醫縫3針，教育局今天表示，受傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。