快訊

陸網爆婚變小10歲秦昊 伊能靜暴哭「掉下來就輸了」

勒斃馬籍女大生！凶嫌曾上網狂搜「殺人」文 原意圖對象竟然不是她

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／校園口罩令有望鬆綁 潘文忠：教室內外區隔、12月1日起跟進新制

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今天說，目前正在修訂校園防疫規範，若以校園為例，會以教室跟教室以外做一些基本區隔，預計這一兩天就會盡快修正完成，讓學校12月1日起也適用防疫新制。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠今天說，目前正在修訂校園防疫規範，若以校園為例，會以教室跟教室以外做一些基本區隔，預計這一兩天就會盡快修正完成，讓學校12月1日起也適用防疫新制。記者趙宥寧／攝影

指揮中心昨天宣布，12月1日起鬆綁口罩禁令，室外不必全程配戴口罩，室內有條件也可脫下口罩。教育部潘文忠今天說，目前正依指揮中心方案，正在修訂校園防疫規範，若以校園為例，會以教室跟教室以外做一些基本區隔，預計這一兩天就會盡快修正完成，讓學校12月1日起也適用防疫新制。

潘文忠今天出席海洋教育推手獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。有關校園防疫制度是否跟進指揮中心的「脫罩令」，潘文忠說，目前就正在研擬修正相關指引，會在這一兩天盡快完成，之後就給學校作為參考，新制預計12月1日同步上路。

潘文忠也說，這次變革主要是針對戶外的部分，如果以校園為例，會比較以教室跟教室以外，這是基本的一些區隔。

潘文忠 口罩 教育部

延伸閱讀

投票日私校排課 潘文忠：恐有法律責任

影／投票日私校竟排課 潘文忠：已抵觸教育部規範

影／班班缺石斑惹議 潘文忠「皺眉」：一定吃得到4次 可能稍稍延後

小學教科書也去中國化？教長駁：不合原則才要求重編

相關新聞

影／外傳教育部長將換人做 潘文忠：在位每天都會努力

民進黨在地方選舉中慘敗，外界預期內閣將有變動，其中兩次入閣的教育部長潘文忠也名列其中。對於是否異動，潘文忠今天表示，只要...

影／校園口罩令有望鬆綁 潘文忠：教室內外區隔、12月1日起跟進新制

指揮中心昨天宣布，12月1日起鬆綁口罩禁令，室外不必全程配戴口罩，室內有條件也可脫下口罩。教育部長潘文忠今天說，目前正依...

獨／學生不幸事件通報大學5年增9倍 專輔人員比擬改1:900

立法院10月時召開教育文化委員會，民進黨籍立委吳思瑤指出，各級學生自殺死亡數5年內增加1.65倍，大專校院自殺通報數更成...

彰化高中學生會響應白紙革命 校方：持續關注人權議題

中國大陸多個大城市出現「白紙革命」運動，抗議政府當局堅持清零與封控政策，彰化高中學生會昨深夜也發文響應，並在12月1日舉...

全台首例！屏榮高中服儀管理失當 教育部砍百萬獎勵款

私校諮詢會日前通過提案，屏東屏榮高中因服儀校規多次違法，甚至施以不當管教，成為全國首間因校規違法要被扣獎補助款的學校，建...

嶺東中學接軌國際交流 與澳洲摩頓灣學院締結姊妹校

台中市嶺東中學繼上月與ICHM澳洲國際飯店管理學院締結國際夥伴學校後，今日再以視訊方式，由嶺東中學校長周錦貞代表與澳大利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。