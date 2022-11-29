影／校園口罩令有望鬆綁 潘文忠：教室內外區隔、12月1日起跟進新制

指揮中心昨天宣布，12月1日起鬆綁口罩禁令，室外不必全程配戴口罩，室內有條件也可脫下口罩。教育部長潘文忠今天說，目前正依指揮中心方案，正在修訂校園防疫規範，若以校園為例，會以教室跟教室以外做一些基本區隔，預計這一兩天就會盡快修正完成，讓學校12月1日起也適用防疫新制。

潘文忠今天出席海洋教育推手獎頒獎典禮，會前接受媒體聯訪。有關校園防疫制度是否跟進指揮中心的「脫罩令」，潘文忠說，目前就正在研擬修正相關指引，會在這一兩天盡快完成，之後就給學校作為參考，新制預計12月1日同步上路。

潘文忠也說，這次變革主要是針對戶外的部分，如果以校園為例，會比較以教室跟教室以外，這是基本的一些區隔。