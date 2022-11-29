彰化高中學生會響應白紙革命 校方挺：持續關注人權議題

中國大陸多個大城市出現「白紙革命」運動，抗議政府當局堅持清零與封控政策，彰化高中學生會昨深夜也發文響應，並在12月1日舉辦彰化高中「連儂牆」，鼓勵學生對正在奮鬥的人寫下祝福，希望透過發聲，讓這件事有更多人注意。

彰化高中今天是期中考第二天，彰中學生會昨天深夜在臉書粉絲頁發文指出，「觀察到許多的學生參與、響應了此次運動因此被拘捕、恐嚇。台灣曾經也是這麼過來，當時也有許多人給予我們關注。言論、集會、結社，甚至是學生權利，是廣泛的人權之一，我們非常幸運，我們的基本人權是相對完善的，所以我們更應該去支持、守護 」。

彰中學生會號召發文，並標記a4revolution、白紙革命、白紙運動， 也鼓勵學生在12月1日一起參加彰化高中連儂牆，最後會整理成電子文字發出公開信。

學生會也說，與彰化高中有著相同旋律的校歌上海復旦大學為了保護抗議的學生，新聞學院的兩名老師也挺身而出，站在武警面前與大批警力對峙，學生也想邀請師長們和他們拍下背影，一起支持此次活動。

對於學生會針對「白紙革命」發起響應，彰化高中說，這個月恰是彰化高中的人權教育周，師生持續聲援響應「寫信馬拉松」活動，本來就安排一系列活動，像是邀請楊翠教授主講「流麻溝15號及其外：白色恐怖中的女性」、林傳凱教授講述「發掘檔案中的白色秘密」。

校方說，希望學生會能透過號召學子、興辦活動，持續關注人權議題，現在世足賽正熱、卡達移工也全球矚目，期盼這樣的響應支持能配合人權故事車活動。