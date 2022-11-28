新北30位技職學生赴美見學 15天參訪矽谷、史丹佛大學
新北市教育局今天辦技職學生海外見學Top World發布會，共有30位學生將在12月2日赴美國加州15天，見學國際產業及參訪史丹佛大學。新北教育局長張明文說，這次海外見學有3項任務，包含結交國際夥伴、行銷新北市特色及分享學習成果，盼學生未來皆能成為優秀的國際技職人才。
新北教育局說，新北市與美國加州慧智文教基金會、美國大學及相關產業合作推動的國際技職領袖人才計畫(簡稱TOP-5)，從報名1萬多名技職學生中，選出135位學生培訓，歷經兩年線上國外學生課程及實體培訓等，最終薦選30位學生參加，教育局將補助每人10萬獎學金，低收入戶者則全額補助。
張明文說，本次Top World任務有3項，包含結交新國際夥伴、行銷新北市特色及分享新學習成果，首先每位技職領袖都要認識10位以上國外友人，另需準備新北市城市或特色活動的影片、簡報或文宣等方案，於見學期間行銷新北市；最後返國之後要透過新媒體、網站或影音方式分享學習成果。
發布會上，張明文也致贈所有學生6項祝福與勉勵的見學禮物，包含行動電源、行動網卡、旅行背包、保暖手套、世界地圖、出國團服等，期望孩子們在15天的學習歷程中，能充滿活力，不斷學習成為自己未來的養分。
復興商工美工科三年級學生徐子涵興奮的表示，自己兩年期間一直認真學習，今日終於可以圓夢，真的難以置信；鶯歌工商陶瓷工程科三年級魏書伶則說，此次行程中除了國際入班見學之外，最期待的就是一日世界人活動，面對真實的海外城市探索體驗學習活動，雖然會緊張但充滿期待。
樟樹國際實中國際教育組組長、新北技職雙語諮輔團老師張哲瑋表示，這一趟陪同學生國際入班見學，從學生培訓開始，就感受到孩子們充滿活力與學習熱情，不管在TOP-5培訓過程或行前培訓營，孩子們都發揮團隊合作和創造思考力，對於交付的任務都能如期完成，相信孩子們每一個都是最傑出的國際技職領袖人才。
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