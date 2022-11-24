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中興大學醫學院與光田醫院合作 投入偏鄉醫療人才培育

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
中興大學醫學院與光田醫院今天簽約合作，投入偏鄉醫療人才培育。圖／光田醫院提供
中興大學醫學院與光田醫院今天簽約合作，投入偏鄉醫療人才培育。圖／光田醫院提供

國立中興大學今年3月成立學士後醫學系，醫學院8月1日獲准成立，醫學院今天與光田綜合醫院簽約合作，針對雙方的醫學研究、醫學人才培育、偏鄉醫療資源之提升等做進一步的合作討論，期藉合作案，讓中部地區的居民得到更尖端的醫療照護。

光田綜合醫院王乃弘董事長表示，光田在海線耕耘超過百年，首任院長騎馬行醫的形象深入民心，關注偏鄉醫療也是醫院發展重要的方針，熟知中部地區城鄉健康的不平等，他說：「尤其醫療人力短缺，在經過COVID-19的疫情洗禮，更凸顯問題之嚴重性，我們還是希望各界能關注偏鄉醫療之不足，有更多的醫護人員共同投入偏鄉醫療，讓民眾的健康能得到足夠的保障。」

國立中興大學醫學院陳健尉院長表示，今年獲教育部同意設立醫學院及學士後醫學系，對於擁有百年校史的興大來說別具意義，成為台灣中部地區唯一具醫學系之國立大學，更有助擴展農生、理工領域的教研量能與社會影響力。

中興大學更希望能將這股力量，投入更多需要關懷的社會關懷、偏鄉弱勢等議題；後醫系的課程規劃則聚焦「全人醫療」、「智慧醫療」、「精準健康」三大重點領域，協助學生深入探索不同領域的發展。

中興醫學院今天與光田綜合醫院學術交流合作重點，將著眼未來的研究合作、醫學人才培育、學術交流等，並研擬開設特色訓練課程，讓中興醫學院的學生有機會至光田綜合醫院進行醫學專業學習。

今天簽約地點在台中大甲的「仁馨樂活園區」，張家築副院長表示，仁馨樂活園區成立的理念即不同於傳統的長照機構，它不定義是護理之家，而是在醫院體系的基礎下，整合護理之家、復能中心、日照、失智據點、診所、洗腎中心等，「以養辦醫」模式經營整合照顧，目前已為全臺關注的經營標竿。

醫學院 偏鄉 中興大學

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