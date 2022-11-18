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台師大發現：過動症學童閱讀前運動 可獲1小時專注力

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大團隊發現，運動有助於改善過動症學童專注力。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台師大團隊發現，運動有助於改善過動症學童專注力。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

認知功能一直是影響孩童學習效果的重要因素，但是注意力缺乏過動症的學童（ADHD）卻因缺乏持續性的注意力與抑制功能，導致患者常有學習困難與社會適應問題。國立台灣師範大學體育與運動科學系團隊實驗則發現，運動有助於提升過動症學童專注力，且每次專注力可維持60分鐘，建議父母鼓勵過動症學童閱讀、寫作業前可先運動。

台師大表示，根據研究統計，台灣ADHD孩童盛行率約為7.5%至10%，代表學校現況中，每一個班級裡就有2至3位過動症孩童。而過去一般人對過動症的迷思，多認為孩童到了青少年時期時就會逐漸改善，但事實上，根據研究發現至少50至70%的過動症患者持續症狀至成年。

目前多項研究均指出，急性運動可以改善認知功能，但助益效果的保留時間仍有待釐清。台師大表示，過去探討保留時間的研究較少使用客觀指標如事件關連電位（ERP）、心跳變異率（HRV）等觀察心、生理機制，因此研究主要目的為探討中等強度急性運動後，對過動症孩童抑制功能與心跳變異率保留效果。

台師大研究方法為以組內平衡設計，針對18位8至12歲確診過動症孩童，分別進行運動情境與控制情境測試，並觀察兩種情境後一小時內的抑制功能、心跳變異率與事件關連電位指標上的變化。

體育與運動科學系教授洪聰敏表示，過動症孩童容易受到周圍環境干擾，如坐在教室時較難專注於講台上的內容，容易因為前後同學的舉動分心。團隊對18名過動症學童進行抑制測驗，並安排學童測驗前先進行30分鐘、中等強度跑走運動，再測驗其對干擾的抑制程度，結果發現，測驗前先做運動的學生抑制干擾的能力有改善，且可維持約60分鐘的專注效果。

洪聰敏說，過去的研究多半側重於運動可加強專注力，但較少著墨於可持續時間。基於該研究，也建議家中有過動症學童的家長，若學童必須靜下心來閱讀、做功課，事前可鼓勵學童先運動，就可以獲得約一小時的專注時間，將有助於學習效果、促成課業進步。

洪聰敏也說，過去的研究已發現，過動症學童的體適能較一般學童弱、動作協調也較差，鼓勵學童運動有助於改善體能狀況，又能提升專注力，可說一石二鳥。

過動症 台師大 團隊

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