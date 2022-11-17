台首大、中州科大停辦期程提前 教團：將影響更多學生

教育部今天召開第七次私立高級中等以上學校退場審議會，先前已遭審議會列為專案輔導的中州科大、台灣首府大學因財務欠佳，主動提報111學年停止招生，將於明年7月31日正式停辦退場，不再循改善期。高教工會認為，學校「自我了斷」的做法將停招、停辦期程往前提，恐會影響更多未畢業的學生需轉學安置，更犧牲師生權益。

中州科大、台首大日前因學校財務和其他因素遭審議會列為專案輔導學校，中州科大改善期為112年5月31日，台首大則可至113年5月31日止，屆時未改善才進入停招。但今天審議會再公告，兩校均主動申請停止全部招生並獲核定，將自111學年起全面停招，並於明年111學年結束時、7月31日當天兩校停辦。

高教工會組織部主任林柏儀表示，由於目前正值112學年招生，正常狀況下即便被列為專案輔導學校仍會繼續招生，但學校未依循改善期主動申請停招、明年停辦，本來可以如期畢業的學生則需面臨轉學安置，可見學校並非站在師生權益上做考量，勢必影響更多學生。

林柏儀談到，教育部專案輔導制度的設計本來就傾向不鼓勵學校繼續經營，譬如限制學校不得招收境外生等，都讓想改善的專輔學校難以伸展手腳，若學校遭列為專案輔導基本上很難再有發展。

林柏儀認為，在現行制度下，學校狀況不佳多想迴避被列為專案輔導，如循《私校法》加速退場；或被列為專案輔導後，如同上述兩校狀況，不依改善期程先行自我了斷，犧牲師生權益。

根據審議會統計，中州科大目前仍有927名學生，待111學年度結束將僅剩下254位；台首大則還有756名學生，待學年結束將剩下417位，期間仍有學生可能自行轉學，之後將由教育部協助安置。