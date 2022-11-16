靜宜大學再傳佳績 獲教育部青年署全國最高補助

靜宜大學再傳佳績，連續兩年榮獲教育部青年署「大專校院推動職涯輔導全校類補助計畫案」，今年再拿下「全校類」最高補助款，全國僅7校獲得；校方透過成果展及就業博覽會，呈現跨域實習、產學合作、創新創業等執行成果，協助學生畢業後穩健踏入職場。

靜宜大學副校長王孝熙指出，該校透過4年一貫創新就業培力策略，全方位提升學生「探索力」、深化「軟實力」及厚植「求職與就業實力」，共創學生、學校與企業三贏。

職產長魏清圳表示，該校在大一新生「職涯探索期」透過CPAS「職業適性診斷測驗」，協助自我探索，瞭解性向及職涯發展。學生有學習目標及動機後，就有終身學習的動力；大二「職涯確立期」，藉由UCAN「共通職能診斷」，輔導學生撰寫「職涯學習規劃書」，協助瞭解產業趨勢，訂定學習及就業方向。

學生大三時的「職涯強化期」，安排企業參訪與講座，提供企業實習，學生能提前體驗面試、熟悉職場環境與產業發展，加強職涯發展深度；大四「職涯接軌期」，由專業職涯顧問與業師的協助完成特色履歷，透過產學合作，瞭解產業現況，成為產業所需專業人才。

靜宜大學也創新以「職涯導師」協助學生自我探索，並定期邀請業界主管到校分享經驗，強化教師的職涯輔導專業知能，因應時代趨勢，校方還邀請業師錄製數位職輔課程，提供學生線上加強學習；「數位諮詢」服務也是一大特色，提升學生競爭力，順利接軌職場。

財務金融學系四年級翁翊淳說，參與青年署職輔計畫相關課程，讓她能掌握產業趨勢與職場現況，在學習履歷撰寫及面試技巧過程中，提升自信勇敢跨出職場人生的第一步。