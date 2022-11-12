嘉義市「造反教育節」登場 為改變而學
嘉義市造反教育節今年以「為改變而學」發出徵集令，邀請來自全台的新創教育團隊共襄盛舉。從主場地嘉義城隍廟輻射到5大衛星展區並與嘉義市學校串聯特色教育活動，讓嘉義市大小朋友們、來自各地的青年們，一同來「嘉」學習與交流，感受多元創新的教學模式與城市新能量。
市長黃敏惠表示，今年教育節的慶典主題-「造反」，是渴望改變的探索，改變世界與年齡無關，需要的是發現與行動的勇氣，社會與生活就是最大的學習養分。市府與雜學校攜手把嘉義市變成一所大型的實驗學校，串連在地團隊、嘉義市校園的動能與創造力，開放城市不同在地場域，把社會不同的議題作為學習的軸線，針對各年齡層設計活動內容，賦予更多的學習自主權，讓嘉義市市民從玩樂出發感受社會文化的脈動，與不同社群進行思想碰撞及視野的交換，一同為改變而學。
雜學校校長蘇仰志表示，世界快速的變化下，人類正面臨各種嚴峻的永續問題，未來教育需要突破框架，這次「造反教育節」在嘉義市各地串連起來，如同一個大型的學校，「造反教育節－為改變而學」就是希望讓年輕人打破框架互相觀摩學習。
市府教育處長林立生表示，今年造反教育節活動主場地，特別選在嘉義文化信仰中心-「綏靖侯嘉邑城隍廟」舉辦，傳達「在地學、處處學、時時學」的概念，邀集包括嘉義市立8所國中、「台灣吧」與「美感細胞」等新創教育團隊參展。同時，也以「學校造反」、「青少年造反」、「家長造反」和「社會文化造反」等四大主軸，規劃16場論壇，晚間更顛覆以往交流晚會的刻板型式，採在地辦桌餐飲，透過在地台灣文化的親身體驗，各地教育團隊互相交流理念，激盪出新的教育火花。
在城隍廟主場區外設置衛星展區，由台灣田野學校、秘密客閱讀空間工作室與諸羅設計塾等在地新創教育團隊，舉辦多元面向的工作坊體驗課程。市府也邀集嘉義市學校在校內進行具有特色教育意義的活動，將嘉義市學習空間大串聯，讓小城市變成一所大學校，展現嘉義市「小城市．大創新」的教育創新能量。另外， 12日至13日兩天策展期間，民眾於指定6大展區，完成集章後，兌換市府準備的獨家獎品，讓參與民眾「有玩又有拿」。嘉義市「造反教育節-為改變而學」各項系列活動資訊可至官網查詢。
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