嘉義市「造反教育節」登場 為改變而學

嘉義市造反教育節今年以「為改變而學」發出徵集令，邀請來自全台的新創教育團隊共襄盛舉。從主場地嘉義城隍廟輻射到5大衛星展區並與嘉義市學校串聯特色教育活動，讓嘉義市大小朋友們、來自各地的青年們，一同來「嘉」學習與交流，感受多元創新的教學模式與城市新能量。

市長黃敏惠表示，今年教育節的慶典主題-「造反」，是渴望改變的探索，改變世界與年齡無關，需要的是發現與行動的勇氣，社會與生活就是最大的學習養分。市府與雜學校攜手把嘉義市變成一所大型的實驗學校，串連在地團隊、嘉義市校園的動能與創造力，開放城市不同在地場域，把社會不同的議題作為學習的軸線，針對各年齡層設計活動內容，賦予更多的學習自主權，讓嘉義市市民從玩樂出發感受社會文化的脈動，與不同社群進行思想碰撞及視野的交換，一同為改變而學。

雜學校校長蘇仰志表示，世界快速的變化下，人類正面臨各種嚴峻的永續問題，未來教育需要突破框架，這次「造反教育節」在嘉義市各地串連起來，如同一個大型的學校，「造反教育節－為改變而學」就是希望讓年輕人打破框架互相觀摩學習。

市府教育處長林立生表示，今年造反教育節活動主場地，特別選在嘉義文化信仰中心-「綏靖侯嘉邑城隍廟」舉辦，傳達「在地學、處處學、時時學」的概念，邀集包括嘉義市立8所國中、「台灣吧」與「美感細胞」等新創教育團隊參展。同時，也以「學校造反」、「青少年造反」、「家長造反」和「社會文化造反」等四大主軸，規劃16場論壇，晚間更顛覆以往交流晚會的刻板型式，採在地辦桌餐飲，透過在地台灣文化的親身體驗，各地教育團隊互相交流理念，激盪出新的教育火花。