大學再添104系不採英文 李家同提一關鍵評「教育悲哀」

本報日前報導，明年將再增104個大學校系不採計學測英文，其中不乏參與教育部大專雙語化學習計畫的老牌私校，甚至是國際貿易、國際企業相關科系。教育界人士分析，這是少子化下私校只能「放大絕、開大門」求生存的方法。學者指出，這些科系不採計英文，並非因為他們認為英文不重要，而顯然是因為大學入學考試的英文成績實在很差，如果採計，會減少可招募的學生，寧濫勿缺的招生策略，實在是我國教育悲哀。

大學甄選入學委員會日前公告112學年大學繁星推薦暨申請入校系參採學測科目。經查甄選會資訊，111學年申請入學有1120個校系參採學測國文，112年則少了31系，不乏頂大二類組理工學系；今年1257系採計英文，明年則大減104個，有1153系採計。如東海電機工程明年僅採國文、數Ａ，逢甲環境工程採國文、數A、自然，文化國際貿易、法律系僅採國文、社會。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，私大放棄參採國文或英文，就是少子化衝擊下要先搶先贏，會有越來越多大學「放大絕、開大門」，用最低門檻招生。也有不具名教育界人士認為，社會科級距普遍較高，私立大學將英文科刪除，僅保留國文、社會，是想拉高科系分數，避免社會觀感不佳

清大榮譽講座教授李家同今天在臉書指出，前些日子很多頂尖大學個人申請不採計國文，現在消息傳出，有超過百個大學校系不採計英文，這些大學中，有些大學還以雙語教學為宣傳重點，這則新聞實在令人傷心。

李家同說，這些科系不採計英文，並非因為他們認為英文不重要，而顯然是因為大學入學考試的英文成績實在很差。如果採計，會減少可招募的學生，很多大學用最低門檻招生，採取寧濫勿缺的策略，「這實在是我國教育的悲哀」。

李家同認為，當初廣設大學就是一個沒有經過深思熟慮而制定的政策，少子化早已開始，政府完全不注意這一點，政府始終沒有想到，大學生總要有一定的程度，程度太差實在很難唸大學。他認為，政府應該在制訂政策以前，普遍地查看全國高中畢業生的學業程度，「如果有這個數據，我相信政府不敢廣設大學」。

李家同也提到，政府只重視大學生人數的多寡，而不重視學生的學業程度。以英文來說，有相當多的國中生abc寫不全，政府也不管這件事，以至於很多大學生的英文實在不行，「教育部向來採取視而不見的政策」。

李家同認為，大學校系不採計英文是一個警鐘，鐘已經敲了，政府官員不能假裝沒有聽見。他表示，如果教育部的施政不是在做表面文章，而是絕對的實事求是，媒體不會出現寧濫勿缺這四個字。

李家同說，教育部應該很認真地訂出政策，提高所有學生的學業程度，不能再空喊口號，或做一些噱頭很大的事情，「希望鐘聲能夠使很多人醒過來」。