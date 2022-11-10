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閩南語正名「台灣台語」？ 李永得：文化部會協調相關部會

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
立委王婉諭質疑，台語是最多人使用的語言，卻沒有專責機構推動。記者陳宛茜／翻攝
立委王婉諭質疑，台語是最多人使用的語言，卻沒有專責機構推動。記者陳宛茜／翻攝

立院教育文化委員會今天審查文化部及所屬單位預算案。立委王婉諭質詢時表示，為了避免推動國家語言時發生語言名稱不一的困擾，文化部的「國家語言發展報告」中要求，請各機關於未來國家語言發展報告或其他文書資料，應參酌「國家語言整體發展方案」書面用語相關規範，優先使用「台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」。但不論是教育部或文化部的兒童未來館，迄今仍稱「閩南語」而非「台灣台語」。

文化部長李永得說，文化部會全面檢討，一個月內改正；其他部會則會協調，這可能涉及教科書的修改，文化部會協調相關部會。

文化部長李永得表示，這些名稱的確定，是兩個月前才定調。報告中也指出，依行政院8月22日院臺文字第1110025587號函，請各機關於未來國家語言發展報告或其他文書資料，應參酌「國家語言整體發展方案」書面用語之相關規範，優先使用「台灣原住民族語、台灣客語、台灣台語、馬祖語、台灣手語」

王婉諭也質疑，台語是最多人使用的語言，卻沒有專責機構推動？李永得表示，多元文化的意義，是對育弱勢的文化、國家要用更多資源支持。他認為台語若要推動專責機構，如建置語言發展中心，可能會出現更大的困擾。目前初步讓教育部負責學校體制之內的教育，體系外則由文化部負責。

國家語言 文化部 台語

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