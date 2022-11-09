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綠營酸她學費漲價女王 教團：私校漲學費淪選舉操弄

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
私校工會認為，羊毛出在羊身上，若政府執意管制學雜費調漲，就應該給予補助。示意圖。本報資料照片
私校工會認為，羊毛出在羊身上，若政府執意管制學雜費調漲，就應該給予補助。示意圖。本報資料照片

對於民進黨立委日前指控國民黨籍高雄市長候選人柯志恩是學費「漲價女王」，私校工會理事長尤榮輝不以為然，他今天表示，在私校學費自主這個議題上，柯志恩是基於私校良性發展提出改善方案，這是負責任的政治人物應該有的表現，如今因為選舉，卻被綠營作為攻擊的理由。

尤榮輝說，私校教育敗壞沉淪的主因正是缺乏辦學資源，私校經費來源多仰賴學費收入，若政府堅持管制學費，就應該給予大量補助讓私校反應辦學成本，否則「羊毛出在羊身上」，不合理的辦學資源只能提供惡劣的教育品質。

尤榮輝表示，私校教育沉淪敗壞的原因之一是辦學資源匱乏，而私校經費來源多仰賴學費收入，若政府堅持管制私校學費，則應給予大量補助讓私校得以反應辦學成本，不能管制學費又不補貼，受害的終究是學生的受教品質。

尤榮輝說，道理非常簡單，「天下沒有白吃的午餐、羊毛出在羊身上」。不合理的辦學資源就只能提供劣質的教育，高雄市綠營應能理解卻為了選票，以非理性方式操作私校學費調漲議題攻擊對手，實在不可取。

尤榮輝指出，綠營應該在「私校學費」或「私校合理辦學資源」議題提出理性及負責的政策，卻反而為將提出理性、負責任主張的人打成過街老鼠，選舉操作令人不恥。且選舉只是一時，教育是百年大計，私校學費是否調漲是可討論的議題，政黨選舉操作還是要回歸理性。

高雄市長 柯志恩

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