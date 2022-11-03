金鼎獎頒獎 貢獻獎得主魏淑貞：出版是條漫長的路

第46屆金鼎獎今天舉行頒獎典禮。行政院院長蘇貞昌出席頒獎給本屆貢獻獎得主—玉山社發行人魏淑貞。魏淑貞回憶，1994年離開報社時，一度灰心到要去賣蚵仔麵線，後來決定與朋友一起創辦玉山社，她感慨最近十年不讀書的人愈來愈多，「出版是一條漫長的路」，希望大家一起在出版的道路上努力。

蘇貞昌表示，堅持國家主權其實是為了保護思想、言論與出版的自由，「我們堅持我們是一個國家，要保護我們國家，其實就是保護我們自由，其實這個自由就是思想、言論、出版的自由。」他透露，確診七天都在家看書，感謝書籍讓他「豐富且平順地度過七天」。

蘇貞昌表示，出版界有許多人像魏淑貞一樣，在別人不敢出版的時代、人家不看好又不賺錢的時代從事出版，「而且不是做一本、一天，而是做30幾年。」她將台灣的文化、生活、自然等各方面出版成書，「讓所有台灣人知道(台灣)是這樣豐富且有自信，自己認識自己、國家與土地。」，希望大家可以魏淑貞為典範，一起愛這個國家，也讓台灣更值得我們愛它。

文化部長李永得表示，出版產業歷經2年多的疫情衝擊，不僅沒有被擊倒，反而更專注於出版品質量的提升。5月的台北國際書展，雖然參展家數及參觀人數少於以往，但是出版業仍勇敢踏出一步，「走向復甦之路，我們一起努力」。

李永得指出，近年獲金鼎獎的作品頻頻出擊國際，如楊双子的「台灣漫遊錄」已出版日文版，近來更售出英文版權；甘耀明「成為真正的人」連獲國內外重要獎項，陳思宏「鬼地方」售出9種語版。李永得表示，文化部將加強、加倍翻譯能量」，並持續以出版作為重要IP，跨部會、跨領域共同努力，讓好的出版品被國人及國際看見。

甘耀明以長篇小說「成為真正的人」拿下金鼎獎。他致詞時表示，「成為真正的人」源自台灣真實山難事件「三叉山事件」，兩年前他去到現場，清晨抵達美麗的山谷，看到遺跡上的露水彷彿枕上淚痕，「真是一首美麗的詩」，決定把這個勇敢的故事寫下來。

他透露，小說中描寫同志的感情互動，在很多重要的文學場合被判定為同志小說而失格，他開心金鼎獎沒有這個包袱，「它的存在讓台灣的出版作品有更美好的視野。」

第46屆金鼎獎頒獎典禮今日在台北文創大樓登場，頒發「雜誌類」、「圖書類」、「政府出版品類」及「數位出版類」4大類、21個獎項。文化部表示，本屆金鼎獎共1279件作品報名，經激烈初審、複審及決審後，共30件作品獲獎，另有61件獲優良出版品推薦。