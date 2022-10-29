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慈濟新芽獎16年共頒贈8.5萬學子 鼓勵弱勢生努力向學

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
慈濟板橋靜思堂鼓勵每天存5元零錢幫助他人，有小朋友拿來小豬撲滿捐贈。圖／新北市社會局提供
慈濟板橋靜思堂鼓勵每天存5元零錢幫助他人，有小朋友拿來小豬撲滿捐贈。圖／新北市社會局提供

慈濟基金會今天在板橋靜思堂舉辦新北市111年新芽獎學金頒獎典禮，新芽獎邁入第16年，總計全國迄今頒贈8萬5309名學生，鼓勵莘莘學子向學。社會局長張錦麗和教育局主秘丁雅君代表到場祝福並頒獎。

慈濟為長期提供弱勢學子助學補助，使他們安心就學，從2007年起，透過花蓮區教聯會老師、訪視志工及社工的努力，在花蓮辦理首場新芽獎學金致贈，隨後陸續推動到全國，今年為第16年舉辦，受益學子超過8萬5000名。

慈濟新芽獎有全勤獎、孝悌獎、進步獎、學習領域獎及特殊表現獎；其中國小組每名3000元，國中組5000元，高中組8000元，大專組1萬2000元。每年6到8月為申請推薦期，9至11月陸續在全國各地靜思堂或會所頒贈。今年全國共約有9千多名弱勢學子獲獎。新北市除板橋場外，還有新店和三重場。

新北市新芽獎頒獎，有清水高中校長賴來展、大觀國小校長吳國銘等多位校長帶領受獎學生參加。典禮中並播放慈濟導師證嚴上人對全球教育、環保的投入和期盼，也鼓勵大家用竹筒存錢捐贈，涓滴匯聚成善的長河，以利益眾生。

張錦麗表示，慈濟基金會不僅奉獻教育，對於新北市無論社會福利、環境保護、防災救護等貢獻極大，尤其在近3年疫情肆虐期間，慈濟不但捐贈疫苗，動員醫療體系全力防疫，慈濟志工更投入各項後勤支援和撫慰人心，她代表侯友宜市長對慈濟表達崇高的敬意。

新北市社會局長張錦麗代表新北市長侯友宜，頒贈新芽獎助學金給學生。圖／新北市社會局提供
新北市社會局長張錦麗代表新北市長侯友宜，頒贈新芽獎助學金給學生。圖／新北市社會局提供

慈濟 花蓮 獎學金

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