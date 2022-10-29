慈濟新芽獎16年共頒贈8.5萬學子 鼓勵弱勢生努力向學

慈濟基金會今天在板橋靜思堂舉辦新北市111年新芽獎學金頒獎典禮，新芽獎邁入第16年，總計全國迄今頒贈8萬5309名學生，鼓勵莘莘學子向學。社會局長張錦麗和教育局主秘丁雅君代表到場祝福並頒獎。

慈濟為長期提供弱勢學子助學補助，使他們安心就學，從2007年起，透過花蓮區教聯會老師、訪視志工及社工的努力，在花蓮辦理首場新芽獎學金致贈，隨後陸續推動到全國，今年為第16年舉辦，受益學子超過8萬5000名。

慈濟新芽獎有全勤獎、孝悌獎、進步獎、學習領域獎及特殊表現獎；其中國小組每名3000元，國中組5000元，高中組8000元，大專組1萬2000元。每年6到8月為申請推薦期，9至11月陸續在全國各地靜思堂或會所頒贈。今年全國共約有9千多名弱勢學子獲獎。新北市除板橋場外，還有新店和三重場。

新北市新芽獎頒獎，有清水高中校長賴來展、大觀國小校長吳國銘等多位校長帶領受獎學生參加。典禮中並播放慈濟導師證嚴上人對全球教育、環保的投入和期盼，也鼓勵大家用竹筒存錢捐贈，涓滴匯聚成善的長河，以利益眾生。