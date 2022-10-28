快訊

《捍衛戰士》經典歌曲原唱是他！美國搖滾傳奇逝世享壽87歲

NBA／灰狼三劍客強勢出擊 詹皇紀錄夜吞開季5連敗

20年了！台灣同志遊行下午登場 羅一鈞將現身挺 路線、卡司一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

考試成績竟比「生理假」重要？ 女大生控遭教授性別歧視

聯合新聞網／ 綜合報導
許多女性會飽受生理痛之苦。示意圖／ingimage
許多女性會飽受生理痛之苦。示意圖／ingimage

生理痛是許多女性相當困擾的問題之一，近期有女大生向授課教師請生理假時遭拒，甚至口出惡言、酸言酸語，令她感受相當不適，許多網友更是建議直接向學校申訴。

女大生在校園論壇「Zuvio」發文表示，因經期身體不適，所以和學校的老師請了生理假，這堂必修課的老師比較嚴格，未料同樣身為女性的老師卻無法同理女學生請生理假，最後還被記曠課，老師回信直言，「請問妳成績有好到可以請生理假嗎？如果沒有的話，以後請不要來跟我請生理假，除非這學期的期中期末考有滿分，謝謝」。

女大生請生理假，卻遭老師要求期中期末要考滿分才能請。圖擷自校園論壇「zuvio」。
女大生請生理假，卻遭老師要求期中期末要考滿分才能請。圖擷自校園論壇「zuvio」

另有其他學校的女大生在Dcard發文，同樣也是請生理假，卻反遭老師酸，「一年級有一年級的標準，但你可不屬於他們，若連生理假也在請，看來跟得上的機率應該是低的！社心系可不好念！」。

另一位女大生請生理假反遭酸言酸語。圖擷自Dcard。
另一位女大生請生理假反遭酸言酸語。圖擷自Dcard

有網友提醒，這是很嚴重的性別歧視問題，從內文判斷「連生理假都在請」蘊含對原PO請生理假的行為嗤之以鼻，原因為何無從得知，但請生理假絕對是一位女性應有的權益。

他補充，假設情境在職場，生理假是勞工依法可以不提供證明且雇主有義務給假的假別，若雇主在合理情況下不給予生理假，那就是違反勞動法規，因此「生理假」不會因為在校園或職場而有所改變。

其他人則紛紛表示，「可以向學校申訴了」、「女人何苦為難女人」、「這很明顯是歧視了吧」、「都是女生還是唸心理學的，我實在不知道他為什麼那麼沒有同理心」、「真的覺得很不舒服，可以透過管道去申訴」。

職場 Dcard

延伸閱讀

車位號碼「64」憑空蒸發變成詭異數字 他好奇：現在還忌諱數字四？

媽幫孩子做萬聖節便當 成品亮相驚豔眾人：根本是藝術品

沒一顆完整！煮溏心蛋剝殼超崩潰 內行人教撇步

外送光景不再？5年老鳥曝這波「棄跑」有感 自己也想換工作

相關新聞

出國留學前該準備什麼？有經驗的網友這麼說！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議的「出國留學」相關話題，帶您了解網友熱議的六大出國留學行前準備排行。

北市打造「老幼共學」基地 家有一老如有一寶精神是致勝關鍵

台北市邁入超高齡社會，每5人有1人逾65歲，加上三代同堂少了，拉大世代隔閡，社會也潛藏高齡歧視。台北市最近從南港成德國小出發，5年內要打造12個「老幼共學」基地，讓孩子從小「識老」，從小了解老化是人生常態，和爺奶一起玩3C、打太極，老幼增加互動，讓社會重溫「家有一老如有一寶」的真實感。

國小代理教師暴增 蘇揆允討論

全台國小代理教師人數飆升，五年來，一路從一點一萬人增加到一點六萬人。民進黨立委范雲直言，國教署每年編列四十億預算補助地方...

雙溪高中濃濃異國風 5外國交換生百年土地公祈福擲茭杯

新北市雙溪高中今天有5位來自新店高中的國際交換學生，由校長陳瑛姍帶領前來雙溪高中文化體驗之旅，分屬美國、法國、丹麥及西班...

考選部：拓展國家考試電腦化試場 已逾8000座位

考選部持續拓展國家考試電腦化試場，今天新增評估認證通過中國科技大學電腦化測驗試場，增10間試場、577席應試座位；目前全...

范雲：4%代理教師來自教育部40億補助 籲修法增正式額

全國國小教師約9.7萬人，代理教師約1.4萬人佔14.2%。民進黨立委范雲下午在立法院質詢時表示，國家每年編上百億預算補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。