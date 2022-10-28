考試成績竟比「生理假」重要？ 女大生控遭教授性別歧視

生理痛是許多女性相當困擾的問題之一，近期有女大生向授課教師請生理假時遭拒，甚至口出惡言、酸言酸語，令她感受相當不適，許多網友更是建議直接向學校申訴。

女大生在校園論壇「Zuvio」發文表示，因經期身體不適，所以和學校的老師請了生理假，這堂必修課的老師比較嚴格，未料同樣身為女性的老師卻無法同理女學生請生理假，最後還被記曠課，老師回信直言，「請問妳成績有好到可以請生理假嗎？如果沒有的話，以後請不要來跟我請生理假，除非這學期的期中期末考有滿分，謝謝」。

女大生請生理假，卻遭老師要求期中期末要考滿分才能請。圖擷自校園論壇「zuvio」。

另有其他學校的女大生在Dcard上發文，同樣也是請生理假，卻反遭老師酸，「一年級有一年級的標準，但你可不屬於他們，若連生理假也在請，看來跟得上的機率應該是低的！社心系可不好念！」。

另一位女大生請生理假反遭酸言酸語。圖擷自Dcard。

有網友提醒，這是很嚴重的性別歧視問題，從內文判斷「連生理假都在請」蘊含對原PO請生理假的行為嗤之以鼻，原因為何無從得知，但請生理假絕對是一位女性應有的權益。

他補充，假設情境在職場，生理假是勞工依法可以不提供證明且雇主有義務給假的假別，若雇主在合理情況下不給予生理假，那就是違反勞動法規，因此「生理假」不會因為在校園或職場而有所改變。

其他人則紛紛表示，「可以向學校申訴了」、「女人何苦為難女人」、「這很明顯是歧視了吧」、「都是女生還是唸心理學的，我實在不知道他為什麼那麼沒有同理心」、「真的覺得很不舒服，可以透過管道去申訴」。