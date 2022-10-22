割捨團隊、高薪 玉山學者計畫難挖角中堅教授

教育部近年推動玉山學者計畫，以百萬加給年薪延攬國際人才，111年再核定45案。但學者評析，玉山學者最高年薪500萬，幾乎是美國大學資深教授能得的薪水，正常狀況下只能聘請退休教授來台；對較年輕學者而言，除了割捨高薪外還要割捨在海外已建立的研究團隊，且在台聘期短，實則難挖角研究能力正盛的中堅教授。

教育部推動玉山學者計畫，延攬對象分為玉山學者、玉山青年學者補助其薪資待遇，111年再核定45案，另針對未通過但仍獲大學聘任並核給彈性薪資者新增行政支援費，共補助11案。

前台大教授、現任香港城市大學材料系教授何志浩分析，玉山學者最高外加年薪500萬，幾是美國稍微資深的教授就能達標的薪資水準，且美國正教授為永久職，導致正常狀況下玉山學者多只能請到國外退休教授。

何志浩說，玉山學者聘期僅三年、年輕學者五年，對中壯年的中堅學者而言，必須割捨在國外建立的研究團隊，來台等同於重新耕耘，不見得會有意願。

近年政府為培植、招攬年輕學者，由教育部推出玉山青年學者，國科會則有愛因斯坦培植計畫等，何志浩說，政府計畫對培養年輕學者有幫助，但玉山學者計畫很難吸引日正當中的正教授加入，聘期永久對海外學者才有吸引力，但如此訂定規則，則對台灣本地學者不盡然公平。

靜宜大學監察人陳振貴也指出，玉山學者110年核定且獲聘者仍分佈於台、成、清、陽明交大等名校，為了追求研究頂尖加值可以理解，但校數範圍太小仍過於局限。

陳振貴認為，玉山計畫聘期僅三、五年保障，且學者在國外都已經有固定團隊，要割捨不容易，整體而言學者來台意願都不會太高，很多仍是聘請國外退休教授，變成另類賺錢養老去路。