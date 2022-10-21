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影／台中最大公托開幕 后里墩北公托11月收托60名嬰幼兒

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
內埔國小舞蹈隊帶來精湛的「歷險記」表演，會後「小螞蟻們」包圍盧市長合影，好似將媽媽市長「搬」起來，相當逗趣。記者林佩均／攝影
內埔國小舞蹈隊帶來精湛的「歷險記」表演，會後「小螞蟻們」包圍盧市長合影，好似將媽媽市長「搬」起來，相當逗趣。記者林佩均／攝影

台中市后里區首座公托開幕。后里墩北公托位於后里第一公有零售市場2樓，收托60名嬰幼兒、15名托育員，是目前台中市最大公立托嬰中心。台中公托費今年起每月降7000元，扣除中央補助，台中市長盧秀燕說，每月公托月費只需繳1500元，全國最便宜，今早已有父母帶孩子來參觀，她誠摯歡迎。

盧秀燕致詞說，全台中29行政區，她上任前公托只有5所，因此提出公托倍增計畫，加上市府行政團隊高效率，今天開幕的后里墩北公托是后里區第一所公托，更是台中市第27所公托。

盧秀燕說，今年1月台中市將每月公托費降為7000元，扣除中央補助5500元，等於台中市送公托家長，每月月費只需負擔1500元，全國最便宜。

后里墩北公托斥資1450萬餘元裝修、更新電梯，由15名托育員照顧60名0至2歲嬰幼兒，收托時間周一至周五上午8點至下午6點。

社會局指出，11月4日上午10點、11月11日下午2點將舉行招生說明會，報名期間11月14日至28日，上午9點至下午4點止，電話：04-25586881、04-25586991。

一早就有不少家長帶著孩子到場參觀公托環境，盧秀燕笑說，后里區地理環境好，之前唯獨沒有一所公托，現在已順利設立，預計11月開班招生，她聽到有家長迫不及待來參觀，非常歡迎。

內埔國小舞蹈隊帶來精湛的「歷險記」表演，將螞蟻搬餅乾、大啖方糖、遇雨避難等動作搭配音樂活潑詮釋，萌翻全場，會後「小螞蟻們」包圍盧市長合影，好似將媽媽市長「搬」起來，相當逗趣。

立法委員楊瓊瓔、市議員王朝坤、陳清龍、經發局長張峯源、民政局長吳世瑋、社會局副局長陳仲良、秘書處長顏迺倫、后里區長賴同一等皆共襄盛舉，市議員張瀞分、陳本添服務處也派員與會。

后里墩北公托將收托60名嬰幼兒、15名托育員，是目前台中市最大公立托嬰中心。台中市長盧秀燕參觀室內環境，將娃娃帽子戴好。記者林佩均／攝影
后里墩北公托將收托60名嬰幼兒、15名托育員，是目前台中市最大公立托嬰中心。台中市長盧秀燕參觀室內環境，將娃娃帽子戴好。記者林佩均／攝影
后里墩北公托將收托60名嬰幼兒、15名托育員，是目前台中市最大公立托嬰中心。一早就有家長帶孩子來參觀。記者林佩均／攝影
后里墩北公托將收托60名嬰幼兒、15名托育員，是目前台中市最大公立托嬰中心。一早就有家長帶孩子來參觀。記者林佩均／攝影
后里墩北公托位於后里第一公有零售市場2樓，收托60名嬰幼兒、15名托育員，是目前台中市最大公立托嬰中心。記者林佩均／攝影
后里墩北公托位於后里第一公有零售市場2樓，收托60名嬰幼兒、15名托育員，是目前台中市最大公立托嬰中心。記者林佩均／攝影
內埔國小舞蹈隊帶來精湛的「歷險記」表演，將螞蟻搬餅乾、大啖方糖、遇雨避難等動作搭配音樂活潑詮釋，萌翻全場。記者林佩均／攝影
內埔國小舞蹈隊帶來精湛的「歷險記」表演，將螞蟻搬餅乾、大啖方糖、遇雨避難等動作搭配音樂活潑詮釋，萌翻全場。記者林佩均／攝影
內埔國小舞蹈隊帶來精湛的「歷險記」表演，將螞蟻搬餅乾、大啖方糖、遇雨避難等動作搭配音樂活潑詮釋，萌翻全場。記者林佩均／攝影
內埔國小舞蹈隊帶來精湛的「歷險記」表演，將螞蟻搬餅乾、大啖方糖、遇雨避難等動作搭配音樂活潑詮釋，萌翻全場。記者林佩均／攝影
后里墩北公托位於后里第一公有零售市場2樓，收托60名嬰幼兒、15名托育員，是目前台中市最大公立托嬰中心。園內貼心設計符合幼童高度的洗手台，相當可愛。記者林佩均／攝影
后里墩北公托位於后里第一公有零售市場2樓，收托60名嬰幼兒、15名托育員，是目前台中市最大公立托嬰中心。園內貼心設計符合幼童高度的洗手台，相當可愛。記者林佩均／攝影

后里 台中市長 盧秀燕

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