中部最大戶外探索教育中心啟用 暨大成探索教育基地
「中區戶外探索教育中心」今天在暨南國際大學啟用，設置低、中、高空的探索教育設施，成為中部最大的山野、探索教育訓練場地，暨大校長武東星說，學校將配合特色運動課程，舉辦寒暑假戶外探索教育營隊培訓教練選手，結合南投在地特色納入運動觀光行程，提供多元的戶外遊憩體驗。
民進黨南投縣長參選人蔡培慧與埔里鎮長廖志城今天參加探索教育中心啟用，體驗攀降設施。蔡培慧說，2019年她擔任立委，廖志城鎮長向她反映，埔里地區缺乏探索教育及共融特色遊戲場域，經與縣議員葉仁創、陳宜君討論尋找場地，暨大主動提供校地作為探索教育中心使用。她也向教育部爭取前瞻計畫補助2800萬元經費。
戶外探索教育中心今年4月動工，設置低、中、高空的探索教育設施，今天完工啟用，成為中部地區山野教育、探索教育等的重要場域。暨大規劃師資教練與各級指導員培訓課程，為體育選手的職涯增加在地選擇。
廖志城說，當時與蔡培慧四處拜訪與尋覓，找不到合適又寬闊的場地，讓他一度相當懊惱，幸好暨大願意提供場地並承諾投入教育經費培育相關人才，他相當感謝。
武東星說，善盡大學社會責任是暨大首要目標，也樂意與地方政府合作，這次配合教育部、南投縣政府，推動戶外冒險與山野教育，中區戶外探索教育中心營運後，將透過專業規劃與標準設施，培訓各級指導員、裝備器材研發、課程設計創新與推廣活動。期盼透過不斷研擬構建永續發展模式，發展出具有在地特色的運動課程。
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