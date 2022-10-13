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高雄市雙語教育博覽會 15日SKM Park高雄草衙登場

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
光華國中將校內雙語體育課進行的匹克球（Pickleball），帶到雙語博覽會現場。圖／高雄市教育局提供
光華國中將校內雙語體育課進行的匹克球（Pickleball），帶到雙語博覽會現場。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局10月15日周六上午10點半到下午4點，在SKM Park高雄草衙舉辦「2022雙語教育博覽會」，現場安排各式動靜態互動免費體驗攤位，還有「雙語繪本親子講座」，邀請各年齡層參與，一同體驗雙語趣。

高雄市教育局表示，雙語教育博覽會內有幼兒、國中小到高中共70幾所學校熱情參與。現場除展示各校雙語教育多元風貌，並有精心設計的雙語DIY手做活動、棒球九宮格、用雙語玩遊戲、體驗VR雙語學習、烏克麗麗、阿卡貝拉、雙語皮影戲，以及中英雙語、客英雙語戲劇與歌唱表演」等，內容多元與豐富，要讓民眾完全感受雙語教育

光華國中安排「全民愛運動、一起瘋匹克」活動，將校內雙語體育課進行的匹克球（Pickleball）帶到現場。匹克球是將雙語教育融合網球、桌球與羽球三項的持拍類新興運動，也是目前在美國最流行的運動項目，除了讓身體動一動，更讓大家很快就學會正手拍(Forehand)、反手拍(Backhand)或擊球(Hit the ball up)等日常雙語，展現孩子們雙語能力。

大同國小策畫「電電玩創意、綠能小MAKER」體驗活動，有校內老師和外師STEPHANIE的指導，國小學生的超能力令人刮目相看，結合聯合國發展目標SDGs，大家合力創造「Question Beats」模型，完成任務後冰山還會跳出一隻北極熊。透過環保議題，呼籲正視垃圾問題，讓垃圾減量，培養學生有思考力、有創造力，還有解決問題的能力。

教育局也為家長舉辦「雙語繪本親子講座」，邀請雙語教學專家到現場與大家聊聊帶領孩子親近學習雙語等，讓民眾近距離了解學校推動雙語學習所做的努力與具體成果。達成闖關任務，能前往SKM Park Outlets指定店家開口說雙語，集滿闖關印章就可以兌換限量精美獎品，包括有SKM Park 50元兌換券，在全區遊樂設施都可以使用。

光華國中將校內雙語體育課進行的匹克球（Pickleball），帶到雙語博覽會現場。圖／高雄市教育局提供
光華國中將校內雙語體育課進行的匹克球（Pickleball），帶到雙語博覽會現場。圖／高雄市教育局提供

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