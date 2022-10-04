10歲國小生寫劇本抱文藝創作獎 國中師獲「三料」殊榮

教育部今天舉辦「文藝創作獎」頒獎典禮，共有54件作品獲獎。現年10歲、就讀台北市文山區景美國小五年級的陳以沛，以〈鱷魚麗麗找親親〉獲得學生組戲劇劇本項佳作，是本屆最年輕的得獎學生；高雄市立光華國中教師商瑜容獲得「三料」殊榮，以作品〈過年〉、〈媽媽變成氣球飄走了〉及〈尋〉分別拿下詩詞項（新詩）特優、童話項優選與戲劇劇本項佳作。

文藝創作獎自民國70年起已持續舉辦42年，是國內歷史最悠久的文藝創作獎項，不僅培育許多作家，更是不少參賽者努力創作的方向與目標。今年全台師生700件作品參賽，共有54件作品獲獎。

今年參賽者中不乏具有多元創作能力者，例如教師組三料得獎的高雄市立光華國中教師商瑜容，以作品〈過年〉、〈媽媽變成氣球飄走了〉及〈尋〉，分別拿下詩詞項（新詩）特優、童話項優選與戲劇劇本項佳作。

最年輕的獲獎教師是現年27歲任教於新北市立海山高級中學的徐雅薇，以〈失語者〉榮獲散文項優選，評審認為，一家人在各自使用的語言中彼此揣測，逐漸疏離，文中偶而失焦，但穿透全文的那種對語言使用與親情離散的描寫，隱喻著失語即失根，不僅動人，也很有說服力。

學生組部分，國立中正大學中國文學系研究所博士候選人陳凱琳，獲得短篇小說項、散文項雙料特優殊榮，其〈美麗的阿雄〉評審認為相當樸素具有鄉土文學風格的小說，全作結構完整、文筆熟練，對話的調度也非常親切生動，單是以小說的完成度來說，已經是第一線作家水準的作品。

另散文作品〈厝鳥仔〉，以農家日常入文，阿嬤與聒噪厝鳥仔為主軸，人與飛禽以一個時空各自安頓、喧嘩。……阿嬤從憎厭厝鳥仔、驅趕厝鳥，轉而習慣牠們有聲的陪伴，人、鳥互動間，時間溜逝。結尾收得感人。厝鳥仔一代一代，人也一代一代，也許在鳥的世界中，阿嬤也被述說為一則傳奇，文筆自然細膩，是一篇美麗的作品。

現年10歲、景美國小五年級學生陳以沛，以〈鱷魚麗麗找親親〉獲得學生組戲劇劇本項佳作，是本屆最年輕的得獎學生，評審認為本劇故事簡單但包含著生活中遭受霸凌的現實情境，更發揮了童趣與想像力的巧思，這可說是一齣真正從兒童視角所創作的劇本，對白的書寫及對劇場的想像，有著高度的完整性與創意性。