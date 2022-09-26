40歲以下教師剩不到三成 中小學師資「新陳代謝」惡化

中小學教師年齡結構持續「老化」，四十歲以下教師比已例剩不到三成，年輕老師進不來，「新陳代謝」越來越慢。有教師團體分析，少子女化讓專任職缺大幅減少，年金改革讓教師退休意願降低，教師新陳代謝出問題，教育部應正視並提出解方；也有家長說，部分資深教師教學方法較傳統，較容易出現親師生衝突，年輕面孔多為代理教師，但吃再多苦，也難換得一份正職工作。

根據教育部統計，台灣近十年教師年齡結構發生劇烈變化，100學年度台灣高中以下（含長期代理教師）有五成老師年齡在40歲以下，但十年後，40歲以下教師比例卻剩不到三成，50歲以上教師則從一成上升到近三成，60歲以上的國小教師更超過千人。

全教總理事長侯俊良表示，2013年曾委託民調機構調查，有八成五的20歲以上民眾希望中小學導師小於55歲，七成三認為中小學教師最佳工作年齡是55歲以下，但年金改革延後退休並減少給付導致教師退休意願降低、少子女化現象使專任教師職缺大幅減少，成為台灣國教的重大危機。

以往教師年滿50歲、年資達25年即可退休，但年改後，教師必須「年資+年齡達」達一定基數才能退休，以今年來說，加總要80才能退，明年還會增加到81，一直要到116年變成85為止，也就是所謂「八五制」，122年之後退休的則要58歲以上；有些教師即使目前達到退休基數，但因退休金變少，以致退休意願降低。

侯俊良也說，目前月退休年齡還在過度期間，122年後不得低於58歲，依此趨勢，中小學教師平均年齡還會逐年增高，若不積極面對，情況只會越來越惡化，教育部應正視此一現象，並提出解方。

全中教秘書長許麗吉也說，年改讓想退休的老師也退不了，缺額出不來，年輕老師也進不來。她認為，如果世代要與時俱進，就必須適度討論教師退休年資是否有改善空間，教育部也可親赴教學現場調查，「有時不能只考慮到退休金」。

有教師也透露，傳統老校有許多資深老師退不下來，教學代溝越來越深。國教行動聯盟家長部長王瀚陽也提到，曾有校長因校內資深教師不甩教育新政，校內行政多由年輕老師一肩扛，職場衝突屢見不鮮，也曾有年輕家長不喜歡資深教師的傳統觀念，多次陳情希望能有所改善。

全國家長團體聯盟理事長蕭東原也觀察，許多年輕老師，一問之下都是一年一聘的代理教師，有些甚至還要扛行政、超鐘點，相當辛苦。他認為教育部應該要適度放寬教師員額，讓年輕教師也有機會能成為正式教師。

全國中小學校長協會理事長張信務則鼓勵代理教師在這段「過度期」增進自身能力，比如取得本土語中高級認證、英語中高級認證，又或是數位教學認證，如此一來，未來在拼教師甄選時，也能更有競爭力。

有關教師高齡化，以及年輕教師難以成為正式教師的問題，教育部至截稿前未予任何回應。