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教師節前夕表揚熱血教師 潘文忠承諾續推行政減量

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠表示，會持續推動行政減量，讓教師可將更多時間投注於學生身上。記者許維寧／攝影
教育部長潘文忠表示，會持續推動行政減量，讓教師可將更多時間投注於學生身上。記者許維寧／攝影

全國教師會每年均於928教師節前夕舉行全國SUPER教師獎頒獎典禮，表揚全台具備專業與熱情的教師，今天舉行頒獎典禮。教育部潘文忠到場頒獎，他表示，會持續推動行政減量，讓教師可將更多時間投注於學生身上。

全國教師會2003年起舉辦「SUPER教師獎」選拔，每年選擇於教師節前夕頒發。今年同樣分為幼兒園、國小、國中、高中職及大專組，並分成縣市遴選和全國遴選階段，最終每組選出一名全國獎得主。

潘文忠今天應邀出席頒獎典禮致詞。他表示，現場教師越來越吃力，也越來越任重道遠。SUPER老師不停精進專業、樂於分享、充滿活力，更重要的是將每個孩子都當作珍貴的種子，知道其有自己的人生刻印，老師給予滋養和愛，讓每位孩子都能成長茁壯。

潘文忠說，SUPER教師獎一直以來均由專業教師團隊辦理，評審不是只看書面報告，也走到教學場域觀察，讓各界看到在台灣各個角落努力的教育伙伴，台灣最美麗的風景就是SUPER教師，不只為孩子努力也樂於分享教學經驗。

潘文忠表示，疫情這幾年教師持續堅守崗位、守護學生，承諾教育部將持續改善學習環境、推動行政減量，讓教師的時間盡量回歸教學工作，用在孩子身上。

全國教師會理事長侯俊良則表示，今日所有得獎者均符合108課綱自發、互動、共好的精神，很多老師甚至早在新課綱推前，已經於10年、甚至20年前就開始落實，確實值得鼓勵。也呼籲教育部，於代理、代課教師待遇，以及技職、特殊教育方面的政策未來能更加精進。

潘文忠 教育部 108課綱 SUPER教師獎

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