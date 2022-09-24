全台首學課程博覽會千人狂讚 台南文教力獲評全國第一

全台首學課程博覽會今天在台南二中登場，主題為「扎根在地、邁向國際」，教育部長潘長潘文忠透過視訊勉勵，教育部次長蔡清華表示，從南市昨天獲得教學卓越獎2金1銀，看到了教育的創新，更顯示唯有團隊的努力才能走得遠。

台南市教育局舉辦的全台首學課程博覽會今年邁入第4屆，教育部次長蔡清華、前資科司長現任台中教育大學校長郭伯臣、國教署副署長戴淑芬及數十位大學教授共襄盛舉。市長黃偉哲表示，台南市在線上教學及直播教學績效卓著，今年更在《天下雜誌》2022幸福城市大調查中，獲得文教力評比全國第一，遙遙領先其他城市，他感謝教職人員的努力與學生家長的全力配合讓台南取得佳績，但好還要更好，未來會持續精進台南的教育發展。

教育局鄭新輝局長表示，雙語教育、數位學習、PBL主題、美感教育等教學成果，為南市中小學推行多年的特色，這幾年的博覽會不只是小中高甚至有跟大學合作的課程，有效幫助台南各階段的互動成長。

鄭新輝說，教育需要持續創新、與時俱進，台南以3年時間，完成108新課綱的校本推動，4年來的教育在黃市長的支持，以及所有校長、老師和家長的共同協力下，許多創新經營的成果已獲肯定，今年無論是遠見雜誌、黃昆輝教育基金會、天下雜誌的調查，南市的教育和文教表現皆獲6都第1、甚至全國第1。未來將繼續著力於扎根學生基本學力、美學創思、問題解決、智慧科技與全球溝通能力的目標，強化學生的競爭力，落實「扎根在地，邁向國際」，讓台南的教育好還要更好。

今日開幕典禮邀請Hahow好學校執行長江前緯擔任開幕講座嘉賓，和與會師生、民眾暢談「後疫情時代的學習多重宇宙－學習者、教學者的生存挑戰」，以創新獨特的思維，帶給與會師生與民眾更多不同的收穫。