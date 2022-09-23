師鐸獎填詞！南市教師節專屬主題曲「是因為你」開箱

教師節將至，台南市教育局特別結合師生，共同創作台南專屬的教師節主題曲及MV「是因為你」，今天由市長黃偉哲出席MV首映會開箱發表，這首新創的教師節主題曲，也將以公告及電子郵件傳送到每位教師信箱，並歡迎各校和家長會也可以自行創作校園MV，共同傳遞對每位教師的感謝與祝福。

黃偉哲表示，今年的教師節，特別委託教育部師鐸獎得主仙草實小校長李志軒填寫MV歌詞，並由南市復興國中和台南女中學生演唱，為所有的教師獻上特別的教師節賀禮，非常感謝他們的集體用心創作，表達對老師的敬意，相信所有同學都會銘記在心，他要代表台南市185萬市民，謝謝各位老師所付出的辛苦。

黃偉哲說，過去這4年來，台南在教育這方面的成果，有目共賭，不管是體育、運動競技、科普、程式寫作、機器人、或是學業成績、雙語，或者是線上等，每一個部分都繳出亮麗的成績單，這些都要謝謝老師的幫忙，也祝福台南市的每位教師教師節快樂。

台南市今年教師節MV首映發表記者會，包括各家長、教師、校長團體等均到場齊聚一堂，會中除了播放「是因為你」MV，並由市長黃偉哲頒發感謝狀，給協助拍攝MV的復興國中師生和台南女中的學生。

過去3年來台南市以學生音樂創作、搭配校園情境，製作台南限定版的教師節MV，已成為特色，今年也邀請李志軒校長填寫「是因為你」歌詞，並由台南女中和復興國中學生真心獻唱，完美詮釋學生對教師敬愛與感謝。

李志軒校長表示，歌詞創作靈感來自對師恩的感謝，因為老師給予學生的一句讚美、肯定、安慰的話語，都會引導人生的走向與發展，體現生命影響生命的道理。

今年的MV曲目以輕快搖滾的旋律，搭配以師鐸獎教師為主的活動影像和校園風貌，彰顯對教師辛勤耕耘的禮讚，市長、局長也一同入鏡，透過音樂及影像，對教師獻上溫馨的感謝與祝福。

黃偉哲說，教師是教育前進的重要推手，最近天下雜誌公布2022年幸福城市大調查，台南文教力全國第一、樂齡學習文教力六都第一、復學率六都第一，感謝所有教師們的努力。期許接下來繼續透過各位教師、校長、教育局及家長等4個方面，大家齊心協力，能夠提供孩子最好的一個學習環境。

教育局長鄭新輝表示，感謝黃偉哲市長上任以來持續給予教師鼓勵與照顧措施，提供教師們身心靈的支持環境，包括對於學校兼行政教師未休假加班費，天數由3日提高至13日；年年提早發放教師考核獎金，就任以來已提早84天發放考核獎金；國中教師員額從「每班2.2人未達9班增1人」，再增加實施每9班增1師的政策；針對40歲以上教師每3年提供3500元以上的健檢服務；不限教師年齡免費施打流感疫苗，及訂定教師諮商輔導支持體系設立辦法等。