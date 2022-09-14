未落實早自習新制遭點名 新北2校長：沒要求7點半到校

全國公私立高中今年開學實施早自習新制，學生第一節課前入校即可。台灣青年民主協會今點名新北市市立明德高中、私立南山高中，包括上學時間仍載明為7時30分，或是早自習時間會播放英聽、學習單等。明德高中說，並未要求學生7點半到校，僅要求老師7點半前到校照顧到校的學生；南山高中則澄清，早自習播放空中美語、發學習單並未列入成績，不影響學生權利。

明德高中校長陳棟遠說，現行規定是第一節前到校即可，就可以未要求學生7點半到校，僅要求老師7點半前到校，照顧已經到校的學生。此外因學校為完全中學，學生總數1100人，約700人搭乘交通車，其中有600人為高中生，因顧及國中生上學時間，交通車約7點半到校，加上約350位住校生7點30分就吃完早餐回到教室，因此才會有近9成的高中生7點半到校。

至於明德高中另訂「明德高中非學習節數活動建議實施辦法」中包含應聽學習、測驗練習、考前複習，陳棟遠說，僅是給新生作為早自習運用建議，並未強制執行。

南山高中校長蔡銘城則說，目前國中生是7時30分到校，高中部8時10分上課鐘響前到校即可，早自習高中學生自由參加。學生反應播放空中美語教室、聽聞老師發放考卷，蔡指出，早自習並不列入學生成績，不影響學生權利，學生若發現早讀有考試行為，可以跟教務處檢舉。

另外，蔡銘城強調校車是服務性質，並非學生上學唯一選擇，目前主要為國中生搭乘居多，若高中生趕不上校車時間，可以選擇其他大眾運輸到校。