8成私校未落實…部分高中巧立名目規避早自習新制 潘文忠：不允許

全國公私立高中今年開學實施早自習新制，台灣青年民主協會調查全國2200位國高中學生，卻發現公私立學校落差大，公立高中八成都合法，私立未落實比例近八成，甚至還有學校自創「晨間引導學習申請書」，變相要求學生早自習就要到校。教育部長潘文忠表示，將持續針對教學現場進行定期、不定期查核，並結合地方政府依新制來執行，「不允許學校巧立各種名目」。

教育部早自習新制規定，高中生上午第一節課開始上課前抵達上課地點就可以，全校性集會每周至多一次；上午第一節課前，不得實施學業成績評量；課業輔導時間，不可以提前講授教學進度表所訂的課程內容，也不可以實施列入學業成績的計算評量。換句話說，早自習以及第八節輔導課都是「零」考試。

如今卻傳出多所學校未落實新制。潘文忠今天出席部務會報，會前他接受媒體採訪時表示，有關各界長期關注國高中早自習規定，經過長時間跟各縣市教育局處會商，決定新的早自習新制，將從新（本）學期開始實施。

潘文忠表示，希望早自習的多數時間能還給學生，讓學生學習自主規畫的精神，教育部後續將持續做定期、不定期的查核，並請地方政府依照新制來執行，絕不允許學校巧立各種名目。他提到，很多高中生是跨學區就讀，一早起來通勤，將嚴重影響休息機會，這部分教育部絕對會強力執行。

潘文忠也說，教育部有設立民意信箱，如果學生發現學校沒有落實新制，可循民意信箱管道提出。他表示，教育部若接獲通報，會逐案查核，直到學校改善為止，如果有學校經輔導仍未改善，公立學校將依考核績效來處理，私校則依私立學校法處理。