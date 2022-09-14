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未落實早自習新制？雲林正心中學回應7字曝光實情

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣正心中學高中部被台灣青年民主協會點名未落實早自習新制，校方回應均有配合教育部規定實施。圖／翻攝自正心中學官網
雲林縣正心中學高中部被台灣青年民主協會點名未落實早自習新制，校方回應均有配合教育部規定實施。圖／翻攝自正心中學官網

雲林縣正心中學高中部被台灣青年民主協會點名未落實早自習新制，校方今天回應，配合教育部規定，學生每日第1堂課8點20分前到校即可，學校並未硬性規定學生要提早到校自習，9成學生是自願或因家長接送才會提早到校。

校方說，依教育部高級中等學校學生在校作息時間規畫注意事項規範，高中部學生每周1次升旗須於8點到校外，其他日第1堂課前均是自主學習時間，學生可自行彈性運用，或只要上課前到校即可。

為確保學生到校後的安全狀況，校方自早上7點半起實施校門口進出管制，教職員、學生及外賓均須登記填表，以利掌握，而高中生在該時段到校，填表並不列入課堂出席紀錄，也不會以無登記當作遲到或處罰等情事。

經了解，該校多數家長在接送孩子上學後得接著上班，通常會在早上7點半至8點間將孩子送到學校，也有部分學生因作息關係，選擇提早到校自主學習，而提早進入教室的學生，校方表示，是由學生自我安排，可自習、吃早餐或休息，學校不會排課或考試。

教育部 自主學習 早餐

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