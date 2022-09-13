全教總食農學堂開學了 教學種子盒實踐從產地到餐桌

全國教師工會總聯合會投入食農教育第12年，從第一年推動復興國產雜糧的28位，到今年已有來自不同階段、22個縣市，超過800位教師加入食農學堂，帶領上萬名學生共同從「教學種子盒」揭開校園種植雜糧的序幕，也為台灣種下糧食安全的希望。今天全教總宣布食農學堂正式開學。

全教總理事長侯俊良表示，全教總投入復興國產雜糧第12年，從第一年的28位，到今年已經有來自幼兒園到大專，一共800多位教師加入食農學堂。全教總結合農友輔導諮詢小組，為台灣種下糧食安全的希望，儘管沒有空間，也會藉「盆栽」來克服。

侯俊良表示，感謝國教署支持學校辦理研習，除了陪伴孩子栽種從產地到餐桌，也復興本土雜糧，提供一個平台給投入深根、雜糧復興的農友，讓社會大眾了解，全民都應重視雜糧復興。

國教署長彭富源也親自與會，他表示，國教署近年非常在乎食農學堂，也重視食農教育，多年以來食農學堂風評很好，老師到了現場直接學，學以致用後還能教孩子，孩子也喜歡這種課程，親近戶外與體驗實作，讓學生特別有感受，也呼應新課綱素養。

彭富源也分享，孩子參與食農學堂活動，經歷食物栽種一直到餐桌這個「揮汗」的過程，也會非常「惜食」。

彭富源表示，不管從飲食教育到農業，中間有很多環境議題，學習也非常豐富，國教署支持全教總辦理活動，受益的孩子也已經上萬人。他承諾，若全教總認為經費不足、資源缺，但又想多辦幾場，國教署將全力支持。

全教總表示，感謝育秀教育基金會提供經費，贊助教學種子盒，老師們可向全教總提出申請，盒內有六種國產雜糧種子，讓學生親手種植小麥、黃豆、紅藜等作物，從整地、施肥、播植、病蟲害觀察、田間管理，到將收成製作為餐桌上的食物，每個階段都可結合不同領域的課程，融入教學，在校園實踐從產地到餐桌的歷程。

全教總也說，將持續與國教署共同辦理「近土親農教師增能研習」，除邀請農友分享務農的心路歷程與專業知識，還可聽到不同科目的老師如何發揮創意，操作食農教育課程。藉此鼓勵更多教師引導學生認識本土雜糧，了解台灣農業，並思考糧食安全、環境永續等公共議題。