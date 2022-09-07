高苑科大遭列專輔應限期改善 校方今發聲明回應了

教育部昨天召開「私立高級中等以上學校退場審議會」，高苑科技大學入列專案輔導學校，需在明年5月31日前改善。對此，今天校方發聲明，再批董事會未如期捐資導致學校遭列專業輔導學校，針對限期改善，校方已提出收支平衡計畫改善校務，也盼未來教育部所加派董監事能夠協助校務朝正向發展。

校方今發文指出，過去學校為了自救，已接洽多方有意捐資興學的大財團，但舊董事會卻找了現任董事會，數度違背法令不予捐資，導致學校今年3月被列為專輔。

校方表示，為維護學生受教權益，所有教職員都堅守崗位，未因董事會惡意欠薪而教學怠惰，針對財務收支平衡提出了三年計畫，包括活化校產並建立產學合作園區、積極進行系所改造、增加與企業之產學合作案等措施。

校方透露，數家國內外知名上市櫃大財團都表明願意在現任董事會被法院解散後入主高苑，且秉持興學與培養人才的精神，繼續讓學校永續發展，同時也盼教育部，能延長改善期，另若有多個有意辦學財團承諾，可解決資金問題，每年將持續捐資，並無動用教育部退場基金之虞。

校方強調，學校5年來，新生入學正常，每年都維持有1000位新生入校，目前校內有近3000名學生，其中包含860名外籍生，也是新南向國際生來台求學的重點學校；校方也期盼，未來教育部所加派董監事能夠協助校務朝正向發展，也呼籲法院能夠加速審理解散現任無意願捐資只想掌握校產的董事會。