新北教育局創23個Line群行銷 候用校長怒喊對學子無益

新北市教育局上月中舉辦111學年度校長會議，會議中簡報提到今年教育局的施政成果，並提到「善用新媒體、無孔不入、極盡溝通之能事」，但教育局為此設下23個LINE社群宣傳，並要求候用校長擔任管理人，且希望拉滿5千人的上限入群，部分候用校長不滿，認為校長應是做好教育本質，而非被當成小編對學子毫無幫助。新北市教育局則說，盼候用校長以宏觀視野善用數位工具，掌握親師生需求成功治理學校。

現今各政府機關想盡辦法在臉書或各種社交媒體政令宣導、宣傳政績，新北市府各局處也有官方粉專，其中教育局更是將新媒體宣傳發揮至極，除了臉書有新北學BAR、TG有新北學BAR資訊站、APP、YOUTUBE、IG通通都有。

誇張的是，連局內各處、科、室也要在LINE設立相關業務的社群，例如小教科的新北小學堂、中教科的新北中學生頭條、體育處的新北運動聚點，每個社群還要設置管理人約3人，除了臉書等要觀察觸及人數，也要求社群管理人將社群內人數拉滿至5千人上限，會議中人數被提出討論，而觀察各群組狀況，約20個群組未滿4千人。

但候用校長私底下相當不滿，認為教育局希望將群組拉滿5千人，只能不斷拜託親戚、教育相關朋友加入社群，群組設了這麼多，但搞了老半天多是同一票人在裡面，就只是為了達成那無意義的人數數字，校長批評，政策宣導是對的，但應該找對的人經營新媒體，校長的職務是做好教育本質，要求校長經營新媒體，無疑是壓縮校長時間，對學子教育毫無幫助可言。

新北市教育局對此表示，推動新媒體初衷在於提供親師生第一手教育資訊，尤其疫情期間即時傳遞防疫資訊穩定親師生情緒。局內人員日前到各校訪視，多所學校認為教育局即時提供教育資訊，讓家長迅速掌握各項防疫資訊及開學準備。以多元管道傳遞訊息，達到便民及資訊提供的功能。