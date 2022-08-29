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獨／趕不上開學！逾20校偏鄉中央廚房完不了工 有學校向警局借廚房

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台南市佳里國小將既有廚房拆除後新建中央廚房，開學前來不及完工，將採外訂桶餐作為工程過度期的配套方案。圖／讀者提供
台南市佳里國小將既有廚房拆除後新建中央廚房，開學前來不及完工，將採外訂桶餐作為工程過度期的配套方案。圖／讀者提供

明天是開學日，儘管教育部宣稱新學年要讓偏鄉中央廚房計畫上路，卻有超過20所中小學中央廚房還沒蓋好，趕不上開學，全國近百間學校供餐受影響。為了不讓學童餓肚子，學校緊急啟動配套方案，有學校向派出所借廚房烹調，也有學校委託團膳業者供餐，又或向有自設廚房的受供餐學校求援，部分學校則因既有自設廚房尚未拆除，將重新召回廚工返校，陪孩子走過這段「工程過度期」。

行政院去年四月宣布要砸超過60億元要在偏鄉校園新建、擴建123校中央廚房，稱是兒童節禮物。本報八月中報導10校央廚工程進度落後，教育部卻不願透露任何工程細節，經本報進一步追查，發現不只10校工程來不及在開學前完成。

據了解，部分學校並沒有被列入工程進度落後名單，理由是完工日期本來就定在開學後，有的甚至簽到年底，但上至行政院、教育部，下至各縣市首長，卻在今年暑假不斷要求學校在暑假趕工，基層學校哀鴻遍野。

受限國內工程缺工、缺料，工班也飽受疫情肆虐，午後雷陣雨更阻撓工程進度。據本報掌握，包含桃園永安國中；苗栗照南國小；彰化二林國小、原斗國中小；嘉義竹崎高中、大同國小、蒜頭國小；台南佳里國小、北門國小、東原國中、小新國小、後壁國小、六甲國小。

另還有屏東恆春國中；花蓮中城國小、玉里國小、富源國小及東里國中；台東紅葉國小、東清國小；金門賢庵國小；澎湖望安國小等，超過20校央廚無法在開學前竣工，由於各校央廚是「上游」，還得供餐給鄰近偏鄉學校，換算下來，至少近百間學校供餐受影響，不排除更多。

教育部長潘文忠先前承諾，一定會讓孩子開學後能享用到可口的營養午餐，實際上仍得靠學校自食其力。

澎湖望安國小將與兩分鐘車程外的望安分局借廚房烹調，台南佳里國小、彰化二林國小則是訂購團膳桶餐，嘉義蒜頭國小、台東紅葉國小、東清國小的央廚是異地興建，既有自設廚房尚未拆除，設備也堪用，將召回廚工返校供餐。

「都是上級的理想主義」，一位不具名學校行政人員指出，從班班有冷氣到中央廚房政策都是「硬趕、硬生」，官員從沒想過基層多難為。

該名行政人員也說，許多偏遠學校過去都有自設廚房，現在卻普設中央廚房，也讓既有資源、空間被閒置，現在又說工程來不及開學，學校還得去把今年七月屆齡退休、資遣的廚工請回來上班，一切都非常荒唐。

教育部對此仍不願透露實際受影響校數，僅表示有掌握全國新擴建工程工進度，但也坦言部分縣市午餐廚房工程完工日程訂於開學後，仍以111學年度第一學期開學日供餐為目標，若學校的新式廚房在開學日無法供餐，已與縣市政府確認配套措施，包含由原有廚房供餐、延續午餐契約或團膳供餐等，若有受供餐學校因中央廚房未成立但有供餐需求者，除由現聘人力協助廚房供餐，也會以短期契約方式聘請廚工，確保開學供餐無虞。

針對原有廚房的勘用設備，教育部表示，已一併檢討納入新廚房規劃利用，既有建物除因老舊需拆除外，後續也可依學校需求進行如飲食、食農教室或其他教學用途的空間規畫。

澎湖縣望安國小將既有廚房拆除後新建中央廚房，開學前來不及完工，將暫時向鄰近的派出所借用廚房烹調供餐。圖／讀者提供
澎湖縣望安國小將既有廚房拆除後新建中央廚房，開學前來不及完工，將暫時向鄰近的派出所借用廚房烹調供餐。圖／讀者提供

廚房 教育部 偏鄉學校

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