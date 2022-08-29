《雙語教育檢討書4》雙語能力非競爭力 學者：勿扼殺本土語言

雙語政策恐汰滅本土的多元文化！學者張學謙說，雙語教育最大的問題就是母語的消失，將嚴重傷害和語言息息相關的本土文化；學者何萬順指出，翻譯AI的能力愈來愈強，初階的英文能力容易就被取代，教學方式應改弦更張；學者吳柏德則表示，政府應注意城鄉、階級差距導致的教學資源落差。

行政院《2030 雙語政策整體推動方案》表明，基於臺灣已掌握華語使用的優勢，為了強化臺灣年輕世代的競爭力，盼能在專業知識之上，進一步強化我國人的英文溝通能力，增強全球競爭力。

宛如焚書般後遺症

對此，何萬順歎，雙語政策究竟希望「將台灣帶向怎麼樣的語言地貌」？雖然政府以提升國家競爭力作為目標，並推行雙語教育政策，但其實許多競爭力強的國家也並非英語國家，意味著英文能力並不等於國家競爭力，顯見政府雙語政策的戰略目標仍相當含糊。

儘管政府強調，「雙」語政策的概念並非獨尊英文，而是多語的概念。但何萬順認為，政府不明講雙語是哪幾個語言，但實質內涵就是「獨尊英語」，更引發16位歐洲駐台代表聯名簽署，共同致函行政院長蘇貞昌，抗議雙語政策會給其他語言帶來沉重的壓力，降低台灣與其他文化的接觸。

張學謙指出，雙語政策重於華語與英語，相對就會犧牲掉母語教學的時間，導致「母語」的消失。他強調，失去一種語言，就是失去一種文化，雙語政策雷厲風行造成的傷害，恐怕宛如當年的「焚書」一般。

多元文化才是賣點

張學謙表示，「台灣是多元文化的國家，文化是我們的賣點」，像是卑南族的部落歌曲就在國際斬獲多個音樂獎項、布農族的八部合音也蜚聲國際。他指出，語言學習跟文化就是水跟魚的關係，像是戲曲、歌仔戲等藝文領域，也是台灣吸引世界的文化根本，不該因為雙語政策而丟失文化的創造性。

何萬順也質問，「台灣到底是要愈多會英文的人愈好，還是教出愈好的英文？」如果目標是培養出一流的英文使用者的話，只要改善現有的英文課程，精進教師的能力就好，推行雙語政策宛如用散彈槍打鳥，雖然全民得到了一點點英文的進步，但卻造成盲目的英語崇拜，增進民族自卑感等，也會導致教學品質下降。

雙語衝垮後段學生

先前於輔仁大學擔任英文講師，現在就讀於賓州大學教育語言學暨人類學的博士吳柏德表示，所有教育政策必然是有失有得，雙語政策影響著所有的學生，教育政策勢必涉及到評量的問題，需要加重考量城鄉差距、階級複製等問題。他比喻說，「雙語政策如同潮水上漲，希望把每一艘船隻往上帶，但有些脆弱的船隻卻可能因此沉沒」。

「隨著不斷國際化的狀況，老實說，誰不希望能多一個語言能力？」吳柏德道，但台灣不應想著成為香港或新加坡，拿著自己短處去跟別人的長處比。且政策更不能只從教育層面來看，有些產業可能不需要很強的英文能力，更重要反而是商業經濟的交流，並非倚靠語言教育政策。

補教業成最大受益者

何萬順指出，政府會強推雙語政策，跟台灣的積習已久的「菜英文」迷思相關。他強調，語言政策必須建立在科學基礎與歷史事實上，但是推動台灣語言政策的力量，卻是盲目的英語崇拜與英語焦慮。他更指出，如菲律賓、新加坡等推行雙語的國家，過去都有英語系國家殖民的背景，台灣更不應該盲從。

他指出，雙語政策中有一大主軸就是要增加英檢量能，而政府意外擔任了經銷商的角色，成為英語補教產業的打手，不僅侵蝕到國家考試的資源，英檢更成為檢視雙語政策成效的方式，形同「強制每個人手邊都要有一本英檢證書」。

何萬順語重心長的說，雙語政策要付出的代價非常大，但取得的英文能力卻還有可能被科技取代。特別是，隨著AI興起，即時翻譯軟體都取得不錯的成果。在AI翻譯的領域，英文與中文更是發展得最快的，雙語政策最後的結果就是「傾舉國之力在英文教育上，但卻得到將被手機軟體取代的英文能力」。





圖為屏東泰武國小的學童。學者張學謙說，雙語教育最大的問題就是母語的消失，將嚴重損害與語言息息相關的本土文化。（行政院）

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