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央廚開學大量供餐飯卻沒熟 還有縣市餐湯桶「卡貨運」

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
嘉義縣中小學配合全運會於本周二（8/23）提早開學，卻傳出有央廚因供應餐數增加，生米與水量沒控制好，白飯沒煮熟。圖僅為示意。本報資料照片
嘉義縣中小學配合全運會於本周二（8/23）提早開學，卻傳出有央廚因供應餐數增加，生米與水量沒控制好，白飯沒煮熟。圖僅為示意。本報資料照片

嘉義縣中小學配合全運會於本周二（8/23）提早開學，卻傳出有中央廚房因供應餐數增加，生米與水量沒控制好，白飯沒煮熟。教育部也引以為戒，在8月26日與其他縣市說明會中，提醒其他縣市在開學前讓廚工試煮，適應新爐具，但學生午餐一頓就是上百、上千份，且在開學前僅剩一個上班日，根本來不及，甚至還有縣市沒收到中央配送的餐湯桶。教育部對此表示，相關設備皆已全數寄出，倘因貨運因素無法及時送達，學校原有餐食盛裝容器仍可運用。

行政院砸超過60億推動偏鄉中央廚房計畫，嘉義縣本周率先開學，卻傳出有學校白飯沒煮熟。教育部也證實，經向嘉義縣政府教育處了解，該校並非使用新式廚具進行米飯烹煮，學校使用既有廚房設備，因供應學生數量增加，在煮飯時生米與水量的比例沒調整好，造成部份米飯口感較硬，學校已立即應變及更換，已請校園營養師及指派專人協助輔導、提供相關烹煮指導。

其他縣市中小學將於8月30日開學，該計畫更宣稱開學會讓偏鄉24萬名學童，每餐都能吃到62元的三菜一湯一點心，但教育部遲至8月26日才召開線上說明會，並在會中說明菜單指引，建議學校開學前試煮。卻也引來基層焦慮，尤其開學前只剩下一個上班日，偏鄉廚工幾乎都年事已高，學校擔心廚工無法接招。部分學校將啟用新央廚，也引進新廚具，但一切都才剛就緒，也讓基層憂心還需要時間與廚具磨合。

而偏鄉中央廚房計畫也將學校餐湯桶全面翻新，據本報掌握，仍有不只一個縣市，至今沒收到由中央配送的湯桶、不銹鋼盆、塑膠保溫箱，縣市還得自己先拿舊餐桶應急，否則學生午餐沒容器可裝。

教育部表示，補助相關設備皆已全數寄出，倘因貨運因素無法及時送達，學校原有餐食盛裝容器仍可運用。

至於新式菜單指引，教育部說，部分菜色為過去平時午餐較少供應的菜色，教育部也提供新式菜單的烹煮指引，其中也邀請主廚提供中央廚房的烹煮的小技巧，讓營養師及校廚更易於操作煮食也讓食物更美味，因此，也請學校利用時間參考烹煮指引試煮，也讓中央廚房供餐運作更順暢。

教育部 廚房 偏鄉

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