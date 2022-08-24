少子化衝擊 嘉義縣50所國小裁併、46所閒置校園活化

嘉義縣高國中小學配合全民運昨天提前開學，少子化浪潮，教育部統計，全國國中小停辦或遷校高達297校，其中，280校校園活化、占比逾9成4，嘉義縣有50所國小校園裁併，46校閒置校園活化，還有4校待活化，緲府教育處歡迎有意願認養或承租團體，共同努力，活化閒置校區。

教育處說，依據「教育部國民中小學校園空間活化再生資源網」統計數據，嘉縣46所活化閒置校區，分類用途：5校區以觀光服務設施活化、15校區作為社區集會場所、2校區作為休閒運動設施。

另有3校區進行拆屋還地、7校區辦理社會教育、4校區作為一般辦公處所、1校區作為校舍使用、7校區辦理社會福利、1校區辦理幼兒園、1校區規畫為農業苗圃。

另待活化4校區，其中義竹國小頭竹分校已規畫作托嬰中心及消防分隊辦公處所使用、碧潭國小已由當地社區發展協會認養、作為社會福利及老人食堂。目前還有太平國小龍眼分校、六腳國小新生分校，以及本月裁併新增的灣潭國小校區待活化，將優先徵詢當地社區團體認養意願，歡迎有意願認養或承租團體。