聽新聞
test
0:00 / 0:00
少子化衝擊 嘉義縣50所國小裁併、46所閒置校園活化
嘉義縣高國中小學配合全民運昨天提前開學，少子化浪潮，教育部統計，全國國中小停辦或遷校高達297校，其中，280校校園活化、占比逾9成4，嘉義縣有50所國小校園裁併，46校閒置校園活化，還有4校待活化，緲府教育處歡迎有意願認養或承租團體，共同努力，活化閒置校區。
教育處說，依據「教育部國民中小學校園空間活化再生資源網」統計數據，嘉縣46所活化閒置校區，分類用途：5校區以觀光服務設施活化、15校區作為社區集會場所、2校區作為休閒運動設施。
另有3校區進行拆屋還地、7校區辦理社會教育、4校區作為一般辦公處所、1校區作為校舍使用、7校區辦理社會福利、1校區辦理幼兒園、1校區規畫為農業苗圃。
另待活化4校區，其中義竹國小頭竹分校已規畫作托嬰中心及消防分隊辦公處所使用、碧潭國小已由當地社區發展協會認養、作為社會福利及老人食堂。目前還有太平國小龍眼分校、六腳國小新生分校，以及本月裁併新增的灣潭國小校區待活化，將優先徵詢當地社區團體認養意願，歡迎有意願認養或承租團體。
教育處統計，少子化，新學年度國小新生共2807人，較去年度減少10人、降幅3.7%，兩校新生數掛蛋、3校新生僅1人。國中新生也較上學年度減28班329人、17.3%。因應裁併校，教育團體建議，教育部應成立專責單位，協助地方政府尋找跨領域活化資源，因應未來更多閒置校舍創新再利用挑戰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言