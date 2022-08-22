大學個申近3成拿PDF作備審 師憂學檔「選才」功能不彰

高中學習歷程檔案是新課綱重要變革之一，但據大學甄選會統計，111學年大學個人申請有超過兩成考生是以PDF檔案作為備審資料，另有約7%考生因重考等因素沒有學習歷程檔案，自行上傳PDF檔。有高中教師憂心，教育部一手推動學習歷程檔案制度，另一方面又開放學生使用PDF檔案作為備審資料，恐架空學檔制度，讓學檔名存實亡，無疑是自打嘴巴，「選才」功能不彰。

學習歷程檔案除了用來記錄高中三年學習軌跡，課程學習成果經教師認證，有效增加資料可信度，能取代昔日PDF檔案。但據本報掌握，今年約有71%考生選擇學習歷程檔案作為備審資料；約有22%考生有累積學習歷程檔案，但選擇使用PDF檔案；另約有7%考生因無學習歷程檔案，僅能選擇PDF檔案。

全教總高中職主委張瓊方表示，教育部在新課綱上路前，也認為應屆生僅能上傳學習歷程檔案，PDF檔案則是保留給重考生、海外生等考生使用的管道，最後卻在各方壓力下讓應屆生也能上傳PDF，但老師耗人力、物力推動新制度，教育部卻開後門讓學生不用重視學習歷程檔案，豈不自打嘴巴？

另名社區高中教務主任分析，今年分科測驗讓不少考生嚐到「甜頭」，認為不用費心準備學習歷程檔案，也能藉考試分發上理想大學。他預期，明年可能會有更多學生將重心放在分科測驗，學習歷程檔案制度恐更名存實亡。

但也有高中教師認為，確實有部分學生是到了高三發現自己檔案有漏洞，才回頭補救，這時就得靠PDF檔案。另方面，學習歷程檔案制度不該為升學服務，而是用來幫助學生發現自己的長才。

松山高中應屆畢業生李喻哲透過個人申請錄取政大歷史系，他在選填六志願時，皆是上傳PDF檔案。他表示，自己在高一、二的課業與時間壓力下，沒辦法把課程表現完整呈現，且課程學習成果、多元表現限制件數，不足以呈現個人經歷，因此選擇重新製作再上傳。

另一名應屆畢業生李冠毅也透過個人申請，並藉PDF檔案錄取台師大台文系，他認為，過去製作學習歷程檔案的品質參差不齊，也少了很多想給校系看的內容，才藉PDF檔重新整合。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽表示，對家長來說，只要學生能上傳檔案，要開多元管道都是好事，問題在教育部的學習歷程檔案制度漏洞百出，包含去年檔案遺失事件，學生也不斷反映檔案容量不夠，且上傳窗口過於複雜，學生才會希望能使用PDF檔案。

全中教秘書長許麗吉則提到，學習歷程檔案中央平台今年4月下旬就關閉，但對很多高中生來說，可能還在著手小論文、畢業製作的收尾，導致部分學生選擇使用PDF檔案，讓備審資料能更完整。她表示，教育部應去普查學生選擇上傳PDF檔案的原因，才不致讓學習歷程檔案制度失去意義。

不過，教育部開放新課綱考生可自選學習歷程檔案或PDF檔作為大學個人申請的備審資料，對不少大學來說，上傳何種檔案根本沒影響，面試才是關鍵。有高中教師說，究竟要讓學習歷程回歸「育才」功能，還是要繼續與大學「選才」掛鉤，教育部應做出選擇。

台大招生辦公室先前曾向校內教授調查：「書審資料是否能辨認出是由學生自行撰寫或代撰」，有42%認為大部分可以，27%認為難以辨別。台大註冊組長李宏森說，從數據可見大學教授仍認為須透過面試或筆試，才能找到適合的學生，至於是上傳學習歷程檔案還是PDF檔案，未有任何影響。

成功大學教務長王育民也說，各高中會把關學業成績真實性，學檔內容雖也有學校認證，但競賽或能力自述的說明，單從書審文字很難看出來，因此須靠面試檢測這些文字內容的真實性；PDF檔內容真偽及紮實度，同樣也可透過面試被檢視。

文化大學說，大學和高中端一樣都在探索學檔新制，雙方需要更多理解和包容，不管考生學生何種備審資料，大學都同樣重視。

一名資深高中教師說，教育部應思考學習歷程是要育才還選才，但台灣教育制度長期考試引導教學，若學檔與升學脫鉤，勢必就不會有學生想認真，教育部現在處境也兩難。

教育部表示，大學校院招生維持現行多管道、多資料參採方式，招聯會也已公布三重二不原則，各大學看重學生高中三年的學習累積，並透過招生專業化強化備審資料的審查專業及公平性。