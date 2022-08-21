史上最強約會音樂劇說中文囉 LPC誠品信義店重出江湖

自外百老匯引進的經典音樂劇LPC（「I Love You, You're Perfect, Now Change」簡稱）英文版日前風光下檔，疫情期間完成演出174場、觀看人次突破2萬人次的紀錄。由瘋戲樂工作室重新翻譯推出的中文版LPC又將出馬，28日起於誠品信義店演出。

LPC是外百老匯深受歡迎的長壽音樂劇，演出至今逾25年，以19首歌曲串連起20段愛情故事，刻畫不同階段的戀愛與情感關係，被形容是「最佳約會音樂劇」，常有觀眾透過此劇求婚。

致力推動音樂劇的瘋戲樂工作室，繼端出「台灣有個好萊塢」與「當金蓮成熟時」等大型原創華文音樂劇後，再下一城推出版權定目劇—LPC中文版，8月底於信義誠品6樓展演廳，一連駐點演出56場。

此次中文版集合九位劇場人氣實力派演員：大甜、竺定誼、周定緯、崔台鎬、曾思瑜、楊宗昇、管罄、賴玟君、顏辰歡；文本方面也特邀知名獨立歌手史茵茵，以及作家李玟萱共同對文字進行在地化的細緻轉譯，將20多年前的紐約愛情故事安置於現代台灣都會實景。

瘋戲樂工作室創辦人暨藝術總監王希文表示，瘋戲樂今年邁入第12個年頭，選擇回到中小型劇場演出，「除了想用更親切的距離與觀眾見面外，也希望透過長期定點演出的『定目劇』形式，讓看音樂劇成為你我的日常。」

●LPC中文版首波18場演出將由竺定誼、管罄、賴玟君、楊宗昇、曾思瑜打頭陣，並承繼瘋戲樂工作室慣例，以樂手現場合戲演出。即日起於口袋售票官網開賣，場次與卡司資訊詳見瘋戲樂工作室官方粉絲專頁與口袋售票官網。