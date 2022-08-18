新北辦特教暑期34營隊 提升身障生學習興趣

身心障礙生相較不容易融入新環境，新北市教育局從2019年起，提供特殊教育學生豐富多元的暑期營隊，今年共開辦34個營隊，包含由10校申請自辦資優學生營隊、15校辦理身心障礙學生營隊以及教育局自辦9個營隊。學習內容符合多元需求，服務親師生人數近1500位。

教育局表示，今年活動內容包括國中學術性向資優教育營隊、青少年暑假光電科學營隊、自閉症入小一體驗準備班、身障學生籃球營隊、適應體育營隊、自閉症線上親子轉銜成長共學營隊、游泳復健營隊等。

今年暑期營隊邀請財團法人中華民國自閉症基金會、新北市自閉症適應體育推廣協會、新北市身心障礙游泳復健協會以及迪卡儂三重旗艦店等專業團隊合力舉辦，提供優質場地與專業師資，設計符合學生需求的課程，讓特教學生得以舒展身體，在活動過程中自我挑戰，更融入親子互動課程，增進親子感情。

對此，參與營隊的家長張沛媛表示，自己的孩子從小常獨自玩耍，為了增進與人互動機會，今年特別陪同孩子參加適應體育暑期營隊，藉由活動讓他和多和同伴相處，各類的適應體育也可以讓孩子身心舒展。

參與營隊的家長李佩娟則表示，自閉症兒童從幼兒園進入國小時，將面對新環境的挑戰，所以學習新事物時，需要透過同化及調適兩個歷程，此時，適應新環境是非常重要的。感謝教育局提供線上模擬實境課程以及實體入小一體驗班，讓孩子提前熟悉環境及學習情境，幫助孩子順利轉銜並適應新的環境。