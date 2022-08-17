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10校央廚工程落後 潘文忠提3方案保證開學有飯吃

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
潘文忠表示，這些學校原來都有相關的供餐方式，可能是既有廚房，又或是原有契約廠商，很多學校也有鄰近的學校資源，「一定會讓孩子開學後能享用到可口的營養午餐」。記者趙宥寧／攝影
潘文忠表示，這些學校原來都有相關的供餐方式，可能是既有廚房，又或是原有契約廠商，很多學校也有鄰近的學校資源，「一定會讓孩子開學後能享用到可口的營養午餐」。記者趙宥寧／攝影

本報昨天獨家報導，行政院去年4月宣布投入逾60億推動偏鄉學校中央廚房計畫，當時稱是兒童節大禮，行政院長蘇貞昌昨天率隊到嘉義縣民和國小大啖央廚料理，稱「孩子的營養午餐已準備周到」，實際上全國仍有9校新建廚房工程、1校擴建廚房工程進度落後，恐趕不上開學供餐，只能靠鄰校支援或與團膳廠商短期採購應急。

教育部長潘文忠今天在部務會報前接受媒體聯訪，他表示，偏遠學校廚房計畫，確實是一個具挑戰性的任務，由於學校位處偏遠，且學生人數少，對於這樣的計畫，教育部、農委會協力合作建構以大帶小，部分學校因交通距離遙遠，而採取食材聯合採購等多重方式進行，希望解決過去數十年偏遠學校孩子的營養午餐問題。

潘文忠表示，計畫推動要感謝地方政府與學校，尤其參與中央廚房建設的廠商，眾人了解政府是為了20多萬學生的午餐，從得標後都全心全力的投入，甚至有人提早上工，又或是利用假期上工，希望在開學前完成午餐廚房的工程。

潘文忠說，目前多數廚房工程都已告一段落，還有部分在收尾，但他也坦言，有約10所左右學校，確實因為所在地區面對水土保持的問題，而受到限制，但縣市政府協助之下都順利進行中，「一定要拼到最後一刻」，過程中也會注意工程安全與品質。

若在開學日前仍無法完工，孩子午餐怎麼辦？潘文忠表示，這些學校原來都有相關的供餐方式，可能是既有廚房，又或是原有契約廠商，很多學校也有鄰近的學校資源，「一定會讓孩子開學後能享用到可口的營養午餐」。

而他也表示，希望在教育部、地方政府與學校三方協力下，讓工程能順利銜接，以新式廚房設備提供孩子美味的營養午餐。

潘文忠 營養午餐 偏鄉學校

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