本土語納必修才爆教師荒 中部5縣市小學課本又流標

國家語言發展法規定111學年度開始，中小學必修本土語言，國中一、二年級一周有一節本土語必修課，高中則增加兩學分。但日前本土語師資遭批未到位，教育團體今天也指出，如今離開學剩不到一個月，中部五縣小學閩南語教科書又流標，台中市教育局則要學校自行和廠商議價，要求教育部出面解決基層困擾。

本土語列必修本學年度開始上路，但自發生師資不足爭議後，全國教育產業總工會理事長林碩杰今天又指出，全教產接獲不同縣市教師反映，中部五縣市1至4年級閩南語教科書流標，各校教師正為流標的教科書價格傷腦筋，紛紛表示希望教育局統一處理。

但林碩杰說，台中市教育局僅表示不會再有第二次議價，學校上、下學期都要自行找廠商議價，中部學校幾百所，要再自行招標實在非常麻煩。

林碩杰表示，各縣市教育局已於今年5月調查各校閩南語教科書數量需求，若要再進行議價，應可用現成資料不需再重新調查。先前高高屏地區也已完成招標，中部五縣市接洽同樣廠商，流標原因在於中部的某一方期望招標價格可以比高高屏好，但中部五縣市也是大量採購，其實可以好好談，「為什麼一定要比高高屏貴？」

林碩杰說，同樣1至4年級閩南語教科書，在高高屏已有既定的價格，中部五縣市卻無法比照同樣的價格幫學生購買，「難道書本往北過了濁水溪就比較貴嗎？」

開學在即，林碩杰說，中部五縣市採購價格不應和南部有所不同，價格應統一處理。許多教科書已陸續送到學校，如今才突然要中部各校自行採購不符採購程序，希望教育部能協助基層解決問題。