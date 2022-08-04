兩岸急凍陸生數暴跌近9成 學者籲平等對待重啟交流

教育部公告110學年大專校院境外學生概況統計，境外生總人數9萬2963人，較疫情衝擊的109學年稍回升2.3%。另根據教育部十年統計，陸生過去均為境外生最大生源，但近年受政治局勢影響陸續走下坡，更受大陸教育部禁令影響人數驟減，110學年僅剩4293人。學者呼籲，應盡快讓雙邊學生重啟交流，不要失去兩岸互相理解的管道。

根據教育部統計，110學年仍受疫情影響，大專校院境外生較109學年僅略回升2.3%。境外生人數9萬2963人，較109學年略增2074人。

若綜觀十年統計和境外生生源，當年隨陸生三法通過開放來台就學，101學年陸生數目1萬7454人，往後五個學年持續走高，均為境外生最大來源。105學年陸生數達最高峰4萬1981人，幾佔境外生總數三分之一，相當於三個境外生中就有一名陸生。

之後受兩岸關係和政治局勢影響，陸生數於106學年下降，109學年受大陸教育部禁令衝擊，僅開放已在台就學的陸生繼續升學，陸生數大減剩下6033人，也退至境外生生源第五位，110學年更只剩下4293人，人數相較高峰時期少了近九成。

東吳大學校長潘維大表示，過去陸生對私立大學而言是很重要的收入來源，陸生新生不來，粗估一年短少五千萬以上學雜費收入。若不論學校收益，陸生只要來過都對台灣抱持高度好評，之後返回大陸對台灣則具有非常正面的宣傳，失去了陸生，兩岸也失去了互相理解的管道。

台大政治系教授左正東則形容，兩岸學生交流形同不對稱，台生可到大陸，陸生卻已不能來台，其實是讓大陸民眾失去了解台灣的管道。

左正東建議，政府應嘗試和大陸協商，台灣可以從改善陸生待遇著手，如開放陸生擔任大學研究助理、開放陸生納健保，一般外籍生有的權益陸生也應平等視之，在未來配套上保障陸生權益，才能嘗試讓台、陸雙邊學生交流重啟。

十年間外交政策陸續轉變，陸生數雖走低，但107學年起隨新南向政策上路印尼、越南生來台數目增，加上華人數目眾多的馬來西亞，陸續成為境外生四大生源國。110學年境外生最大生源分別為越南、印尼、馬來西亞，中國大陸落至第六。