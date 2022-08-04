快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

兩岸急凍陸生數暴跌近9成 學者籲平等對待重啟交流

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陸生當年來台後多對台灣抱持正面好評，學者多認為，陸生是促成兩岸互相理解的管道。圖為2011年台大首屆陸生合影。圖／聯合報系資料照片
陸生當年來台後多對台灣抱持正面好評，學者多認為，陸生是促成兩岸互相理解的管道。圖為2011年台大首屆陸生合影。圖／聯合報系資料照片

教育部公告110學年大專校院境外學生概況統計，境外生總人數9萬2963人，較疫情衝擊的109學年稍回升2.3%。另根據教育部十年統計，陸生過去均為境外生最大生源，但近年受政治局勢影響陸續走下坡，更受大陸教育部禁令影響人數驟減，110學年僅剩4293人。學者呼籲，應盡快讓雙邊學生重啟交流，不要失去兩岸互相理解的管道。

根據教育部統計，110學年仍受疫情影響，大專校院境外生較109學年僅略回升2.3%。境外生人數9萬2963人，較109學年略增2074人。

若綜觀十年統計和境外生生源，當年隨陸生三法通過開放來台就學，101學年陸生數目1萬7454人，往後五個學年持續走高，均為境外生最大來源。105學年陸生數達最高峰4萬1981人，幾佔境外生總數三分之一，相當於三個境外生中就有一名陸生。

之後受兩岸關係和政治局勢影響，陸生數於106學年下降，109學年受大陸教育部禁令衝擊，僅開放已在台就學的陸生繼續升學，陸生數大減剩下6033人，也退至境外生生源第五位，110學年更只剩下4293人，人數相較高峰時期少了近九成。

東吳大學校長潘維大表示，過去陸生對私立大學而言是很重要的收入來源，陸生新生不來，粗估一年短少五千萬以上學雜費收入。若不論學校收益，陸生只要來過都對台灣抱持高度好評，之後返回大陸對台灣則具有非常正面的宣傳，失去了陸生，兩岸也失去了互相理解的管道。

台大政治系教授左正東則形容，兩岸學生交流形同不對稱，台生可到大陸，陸生卻已不能來台，其實是讓大陸民眾失去了解台灣的管道。

左正東建議，政府應嘗試和大陸協商，台灣可以從改善陸生待遇著手，如開放陸生擔任大學研究助理、開放陸生納健保，一般外籍生有的權益陸生也應平等視之，在未來配套上保障陸生權益，才能嘗試讓台、陸雙邊學生交流重啟。

十年間外交政策陸續轉變，陸生數雖走低，但107學年起隨新南向政策上路印尼、越南生來台數目增，加上華人數目眾多的馬來西亞，陸續成為境外生四大生源國。110學年境外生最大生源分別為越南、印尼、馬來西亞，中國大陸落至第六。

陸生 馬來西亞 教育部

延伸閱讀

大灣區航空獲批大陸5航線 最快10月飛京滬

大陸今起大規模鎖台軍演 街頭民眾關注發展

「生生用平板」頻寬恐吃緊 教育部：滿載即擴充

大陸軍演永安漁港影響小 漁民憂禁出口整體魚價下跌

相關新聞

揮灑生命色彩小巨人 陳懷恩獲頒總統教育獎

2022年總統教育獎今日於台北圓山大飯店舉行頒獎典禮，嘉義市育人國小陳懷恩，由蔡英文總統親自頒發總統教育獎殊榮，學校為此...

拳擊國手陳念琴獲總統教育獎 盼2024巴黎奧運為台摘金

2022總統教育獎今天（8/5）舉行頒獎典禮，由總統蔡英文親自授獎。大專組得獎人、拳擊國手陳念琴談到，征戰奧運與抗癌的心...

總統教育獎56生摘殊榮 蔡總統勉勵「讓台灣變更好」

2022年總統教育獎於今日（8/5）在圓山大飯店舉行頒獎典禮，今年共計56名學生獲獎，並由總統蔡英文親自授獎。總統蔡英文...

本土語納必修才爆教師荒 中部5縣市小學課本又流標

國家語言發展法規定111學年度開始，中小學必修本土語言，國中一、二年級一周有一節本土語必修課，高中則增加兩學分。但日前本...

國際經濟學奧林匹亞傳捷報 台灣隊獲1金2銀2銅

2022年國際經濟學奧林匹亞決賽傳回捷報，此次為我國第三次參與此項國際賽事，在來自41個參賽國的202位參賽選手中，五位...

世代拔河／女教授買音響「被炎上」 陷入科技危機是年輕人還是大學教授？

台師大教授林芳玫日前到知名音響專櫃購物，但因不諳使用藍牙，遭店員冷漠以對，事後她發文批評店員態度差，沒想到因此「被炎上」引發世代大戰。世代落差，不只存在於科技的使用，還包括對學位、工作、消費習慣、婚姻，各自有不同的價值觀與堅持。聯合報數位版即日起推出「世代拔河」系列，來看看不同世代彼此間的差異在哪裡，更重要的是，每個世代都需要被理解與同理。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。